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| | Названы важные изменения утильсбора в 2018 году

Названы важные изменения утильсбора в 2018 году

Сегодня, 12:31
Утилизационный сбор по колесному транспорту, шасси и прицепам в случае их импорта в Россию, производства в РФ и покупке их у лиц, которые не оплачивали утильсбор по льготному импорту либо незаконно. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Названы важные изменения утильсбора в 2018 году

 

Исключение составляют средства передвижения, определенные в пункте 6 ст. 24 ФЗ «Об отходах производства и потребления». Список видов и категорий транспорта, которые подпадают под оплату налога за утилизацию установлены соответствующим постановлением правительства.

Граждане, занимающиеся производством в РФ авто и лица, покупающие у первых автомобили, не уплатившие утильсбор должны сдавать отчеты в налоговую инспекцию. Отмечается, что повышены особые коэффициенты по отношению шасси и прицепов к ним. Еще произошла дифференциация спецкоэффициентов для полных прицепов, полуприцепов и прицепов с центральной осью.
Дмитрий Павличко
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