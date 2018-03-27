Названы важные изменения утильсбора в 2018 году

Утилизационный сбор по колесному транспорту, шасси и прицепам в случае их импорта в Россию, производства в РФ и покупке их у лиц, которые не оплачивали утильсбор по льготному импорту либо незаконно. Об этом сообщают обозреватели специализированных порталов.

Дмитрий Павличко

Исключение составляют средства передвижения, определенные в пункте 6 ст. 24 ФЗ «Об отходах производства и потребления». Список видов и категорий транспорта, которые подпадают под оплату налога за утилизацию установлены соответствующим постановлением правительства.Граждане, занимающиеся производством в РФ авто и лица, покупающие у первых автомобили, не уплатившие утильсбор должны сдавать отчеты в налоговую инспекцию. Отмечается, что повышены особые коэффициенты по отношению шасси и прицепов к ним. Еще произошла дифференциация спецкоэффициентов для полных прицепов, полуприцепов и прицепов с центральной осью.