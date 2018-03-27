Названы важные изменения утильсбора в 2018 году

Исключение составляют средства передвижения, определенные в пункте 6 ст. 24 ФЗ «Об отходах производства и потребления». Список видов и категорий транспорта, которые подпадают под оплату налога за утилизацию установлены соответствующим постановлением правительства.
Граждане, занимающиеся производством в РФ авто и лица, покупающие у первых автомобили, не уплатившие утильсбор должны сдавать отчеты в налоговую инспекцию. Отмечается, что повышены особые коэффициенты по отношению шасси и прицепов к ним. Еще произошла дифференциация спецкоэффициентов для полных прицепов, полуприцепов и прицепов с центральной осью.
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