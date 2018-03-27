Пикап GMC Sierra получил внедорожную версию AT4

Американский бренд GMC, входящий в состав компании General Motors, в рамках специального мероприятия в преддверии международного автосалона в Нью-Йорке представила новый внедорожный пикап GMC Sierra AT4. Стоит отметить, что ранее пикапы GMC по большей части были ориентированы на роскошь, а не на борьбу с бездорожьем.

Разработчики из GMC отметили, что приставка AT4 в скором времени станет суббрендом, который предназначен для самых экстремальных моделей марки. В течение двух лет помимо GMC Sierra AT4 дебютирует ещё более подготовленная к бездорожью версия GMC Acadia AT4.Что касается нового GMC Sierra AT4, то внедорожный пикап получит увеличенный на 6 сантиметров дорожный просвет, а также 18- или 20-дюймовые колесные диски, с завода «обутые» в кроссовую резину Goodyear Wrangler Duratec. Новинка также оснащается приводом на четыре колеса и блокирующимся задним дифференциалом.

Васисуалий Мурчалов

Новый GMC Sierra AT4 оснащается адаптивной системой регулирования подачи крутящего момента, что способно адаптировать работу дроссельной заслонки в зависимости от дорожного покрытия. В 2019 году в качестве опции начнут предлагать полностью карбоновое грузовое пространство, а в линейку моторов включены установки мощностью от 355 до 460 лошадиных сил.