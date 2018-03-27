Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Путин: «Налоговые каникулы» не должны влиять на контроль за безопасностью В Кемерово митингующие настаивают на отставке Тулеева Раскрыты реальные данные о числе погибших в ТЦ «Зимняя вишня» Во Владивостоке объявлен трехдневный траур по жертвам пожара в Кемерово Мэр Кемерово направил 5 участников акции в городской морг для подсчета тел В Кемерово опознаны 25 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Ксения Бородина назвала Катю Жужу неблагодарным человеком и свиньей Уфолог: Найти инопланетный разум удастся к 2100 году Эксперты: Призраки существуют и умеют убивать людей В Великий Новгород с весной принесло химерных «пушистых» грачей Учёные рассказали, когда человеку необходимо употреблять рыбий жир В Сети появилось видео со «знаком дьявола» в Казахстане
| | Пикап GMC Sierra получил внедорожную версию AT4

Пикап GMC Sierra получил внедорожную версию AT4

Сегодня, 09:20
Американский бренд GMC, входящий в состав компании General Motors, в рамках специального мероприятия в преддверии международного автосалона в Нью-Йорке представила новый внедорожный пикап GMC Sierra AT4. Стоит отметить, что ранее пикапы GMC по большей части были ориентированы на роскошь, а не на борьбу с бездорожьем.

Пикап GMC Sierra получил внедорожную версию AT4

 

Разработчики из GMC отметили, что приставка AT4 в скором времени станет суббрендом, который предназначен для самых экстремальных моделей марки. В течение двух лет помимо GMC Sierra AT4 дебютирует ещё более подготовленная к бездорожью версия GMC Acadia AT4.

Что касается нового GMC Sierra AT4, то внедорожный пикап получит увеличенный на 6 сантиметров дорожный просвет, а также 18- или 20-дюймовые колесные диски, с завода «обутые» в кроссовую резину Goodyear Wrangler Duratec. Новинка также оснащается приводом на четыре колеса и блокирующимся задним дифференциалом.

Пикап GMC Sierra получил внедорожную версию AT4

 

Новый GMC Sierra AT4 оснащается адаптивной системой регулирования подачи крутящего момента, что способно адаптировать работу дроссельной заслонки в зависимости от дорожного покрытия. В 2019 году в качестве опции начнут предлагать полностью карбоновое грузовое пространство, а в линейку моторов включены установки мощностью от 355 до 460 лошадиных сил.
Васисуалий Мурчалов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Новый пикап GMC Sierra обзавелся уникальными опциями
Новый пикап GMC Sierra обзавелся уникальными опциями

В Детройте состоялась официальная презентация пикапа нового поколения GMC Sierra. Модель стала более эксклюзивной за счет грузовой платформы из углеволокна, а

Обновленный пикап GMC Sierra фотошпионы заметили на тестах
Обновленный пикап GMC Sierra фотошпионы заметили на тестах

Разработчики из компании GMC, которой владеет американский автоконцерн General Motors, начали тестировать на дорогах рестайлинговый среднеразмерный пикап GMC

Представлен 450-сильный гусеничный пикап GMC Sierra All Mountains
Представлен 450-сильный гусеничный пикап GMC Sierra All Mountains

Американская марка GMC показала 450-сильный гусеничный пикап GMC Sierra All Mountains. Транспортное средство может передвигаться по бездорожью и заснеженным

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости