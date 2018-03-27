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| | Озвучены пять фактов о новом Ford Focus

Озвучены пять фактов о новом Ford Focus

Сегодня, 11:30
До премьеры нового поколения модели Ford Focus осталось несколько дней, и автомобильные эксперты озвучили пять фактов об этом автомобиле. Эту машину ждут во всем мире, в том числе и в России, так как в РФ она является одной из самых популярных иномарок.
 

Озвучены пять фактов о новом Ford Focus

 

Новый Ford Focus вдохновлен моделью Fiesta. Автомобильные папарацци заметили в «Фокусе» сходства с собратом, представленным в 2016 году. В салоне новый Focus также будет похож на «Фиесту».

 

Озвучены пять фактов о новом Ford Focus

 

Новый Ford Focus понравится семье. Автомобиль вырастет в длину примерно на 5 см. Большая часть этого расстояния задействована для увеличения свободного места для задних пассажиров.

 

Озвучены пять фактов о новом Ford Focus

 

Новый Ford Focus станет мощнее. Моторный отсек машины займет литровая силовая установка Ecoboost с турбонаддувом. Ее производительность составляет 100 л.с. В России она вряд ли появится, так как местному потребителю полюбилась 1,6-литровая «четверка» без наддува. В версии ST машина получит 280-сильную установку. Для всех версий новинки предусмотрены МКПП и АКПП.

 

Озвучены пять фактов о новом Ford Focus

 

Новый Ford Focus станет кроссовером. Речь идет о комплектации Active, которой обзавелась модель Fiesta. Ходят слухи, что «Фокус» также получит такую версию.

 

 Озвучены пять фактов о новом Ford Focus

 

Новый Ford Focus станет супергибридом. В таком исполнении машина выйдет на рынок через 2-3 года, но уже сейчас благодаря инсайдерам известно, что ее моторный отсек займет комбинированная установка с 48-вольтовой бортовой сетью и интегрированным в трансмиссию стартер-генератором. Мощность агрегата составит не менее 400 л.с.

Иван Головин
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