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| | Zotye рассматривает авторынок России для продаж «клона» Porsche Macan

Zotye рассматривает авторынок России для продаж «клона» Porsche Macan

Сегодня, 13:05
Китайский бренд рассматривает авторынок России для реализации нового кроссовера Zotye SR9, сообщили представители компании. В действительности модель признана «клоном» Porsche Macan на 85%.

 

С ноября прошлого года на авторынке Китая появился обновленный кроссовер Zotye SR9 – 85% «клон» Porsche Macan, который пользуется большим спросом. Авто предлагают по цене от 108 000 юаней, что соответствует 3,5 млн рублей.

Кроссовер Zotye SR9 оснастили силовой установкой Mitsubishi объемом 1,8 литра, которая генерирует до 177 «лошадей». А также двигателем объемом 2 литра с отдаче 190 «лошадей». В качестве трансмиссии будет доступна МКПП на пять ступеней или вариатор на шесть. Привод только передний.

Список оснащения «клона» Porsche Macan представлен электрический ручной тормоз, системой мультимедиа с большой диагональю, системой доступа в авто без ключа, дверью багажного отделения с электроприводом и рядом других опций.

 

 

 

Китайский производитель Zotye намерен расширить модельный ряд для России четырьмя новинками: Zotye T300, T500, T700 и SR9. При этом, компания не сообщила ни дату выхода моделей, ни последовательности появления.
Татьяна Рязанская
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