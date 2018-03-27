Mercedes-Benz отзывает в России более четырех тысяч автомобилей

Росстандарт проинформировал, что отечественное представительство немецкой марки Mercedes-Benz проведет в России масштабную сервисную кампанию. Она затронет 4 419 автомобилей.

Регулятор уточнил, что отзыв затрагивает модели Mercedes-Benz С-/GLC-класса. На сервис отправятся автомобили, проданные в России с 2013 по 2017 годы. Кампания организована в связи с вероятностью срабатывания водительской подушки безопасности, провоцируемого электрическим разрядом.

В ближайшее время владельцы отзывных транспортных средств Mercedes-Benz в России получат уведомления о необходимости посещения сервисного центра для выявления и устранения неполадки. Машины с дефектом получат доработки рулевой колонки. Все ремонтные работы оплачивает производитель.

Ранее в марте немцы уже объявляли отзыв более 12 тысяч автомобилей марки Mercedes-Benz С-/Е-класса и GLK. Причиной сервисной кампании также оказались неполадки в эйрбэгах.

Иван Головин