Mercedes-Benz отзывает в России более четырех тысяч автомобилей

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Mercedes-Benz отзывает в России более четырех тысяч автомобилейСегодня, 18:23
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Немецкая марка Mercedes-Benz планирует сервисную кампанию в России. В ее рамках в стране будут отозваны 887 люксовых внедорожников Mercedes-Benz G-Class.
Немецкими машиностроителями Mercedes-Benz планируется масштабная сервисная кампания в России. В ее рамках в РФ подвергнутся отзыву 6,6 тысяч автомобилей.
Немецкая премиальная компания Mercedes-Benz проведет отзывную компанию 8 346 автомобилей Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz E-Class и 58 машин Mercedes-Benz