В сети рассекретили новый Honda Insight

Японская машиностроительная компания Honda раскрыла детальную информацию о своем новом гибридном седане Honda Insight. Совсем скоро новинка дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что Honda выпустит уже третью генерацию седана. В модель6ном ряду авто разместится между Honda Civic и Honda Accord. Размеры новинки пока держат в секрете, а длина колесной базы составляет 2 700 миллиметров.В подкапотном пространстве седана разместили 1,5-литровый бензиновый двигатель, электромотор и комплект ионно-литиевых батарей. Совокупная отдача установки составит 151 лошадиную силу.Новый Honda Insight снабдили тремя режимами перемещения: нормальный, спортивный и экономичный. В списке функций стоит выделить экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, идентификация дорожных знаков, отслеживание полосы движения и новый мультимедийный центр с 8-дюймовым тачскрином. На авторынке США новинка появиться уже текущим летом, а производство наладят в Америке. Дата европейского дебюта пока засекречена.