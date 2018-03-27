Обновленный Bentley Flying Spur получит гибридную версию

Замеченный на испытаниях прототип имеет два лючка на задней части кузова – под один из них скрывается люк бензобака, а под другим – порт для зарядки литий-ионных аккумуляторов. Новинка носит незначительное количество камуфляжа, поэтому можно заметить, что изменения во внешности будут минимальными.
На задней части кузова Bentley Flying Spur расположились массивные патрубки выпускной системы, что позволяет судить о наличии мощного бензинового мотора. Инсайдеры сообщают, что новый седан позаимствует силовую установку и Porsche Panamera E-Hybrid, который приводится в движение 3,0-литровым мотором V6 и электродвигателем. Мощность установки пока не раскрыта, но запас хода на одной электротяге составит 50 километров.
Другие источники сообщают, что Bentley Flying Spur получит 4,0-литровый бензиновый V8, который позволит увеличить мощность гибридной системы до 680 лошадиных сил. Дебют модели состоится в 2019 году.
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