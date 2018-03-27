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| | Обновленный Bentley Flying Spur получит гибридную версию

Обновленный Bentley Flying Spur получит гибридную версию

Сегодня, 08:17
На страницах американского автомобильного портала motor1 появились первые шпионские фото с испытаний нового седана Bentley Flying Spur. Ожидается, что модель лишится могучего мотора V12, на смену которому придет более экономичный V8, работающий в тандеме с электродвигателем.

Обновленный Bentley Flying Spur получит гибридную версию

 

Замеченный на испытаниях прототип имеет два лючка на задней части кузова – под один из них скрывается люк бензобака, а под другим – порт для зарядки литий-ионных аккумуляторов. Новинка носит незначительное количество камуфляжа, поэтому можно заметить, что изменения во внешности будут минимальными.

На задней части кузова Bentley Flying Spur расположились массивные патрубки выпускной системы, что позволяет судить о наличии мощного бензинового мотора. Инсайдеры сообщают, что новый седан позаимствует силовую установку и Porsche Panamera E-Hybrid, который приводится в движение 3,0-литровым мотором V6 и электродвигателем. Мощность установки пока не раскрыта, но запас хода на одной электротяге составит 50 километров.

Обновленный Bentley Flying Spur получит гибридную версию

 

Обновленный Bentley Flying Spur получит гибридную версию

 

Другие источники сообщают, что Bentley Flying Spur получит 4,0-литровый бензиновый V8, который позволит увеличить мощность гибридной системы до 680 лошадиных сил. Дебют модели состоится в 2019 году.
Васисуалий Мурчалов
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