Обновленный Bentley Flying Spur получит гибридную версию

На страницах американского автомобильного портала motor1 появились первые шпионские фото с испытаний нового седана Bentley Flying Spur. Ожидается, что модель лишится могучего мотора V12, на смену которому придет более экономичный V8, работающий в тандеме с электродвигателем.

Замеченный на испытаниях прототип имеет два лючка на задней части кузова – под один из них скрывается люк бензобака, а под другим – порт для зарядки литий-ионных аккумуляторов. Новинка носит незначительное количество камуфляжа, поэтому можно заметить, что изменения во внешности будут минимальными.На задней части кузова Bentley Flying Spur расположились массивные патрубки выпускной системы, что позволяет судить о наличии мощного бензинового мотора. Инсайдеры сообщают, что новый седан позаимствует силовую установку и Porsche Panamera E-Hybrid, который приводится в движение 3,0-литровым мотором V6 и электродвигателем. Мощность установки пока не раскрыта, но запас хода на одной электротяге составит 50 километров.

Васисуалий Мурчалов

Другие источники сообщают, что Bentley Flying Spur получит 4,0-литровый бензиновый V8, который позволит увеличить мощность гибридной системы до 680 лошадиных сил. Дебют модели состоится в 2019 году.