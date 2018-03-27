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| | Lynk&Co показал новый кроссовер для Европы

Lynk&Co показал новый кроссовер для Европы

Сегодня, 08:35
Бренд Lynk&Co, принадлежащий китайскому автогиганту Geely, в рамках специального мероприятия в Амстердаме показал компактный кроссовер для Европы. Модель получила название 02. Машина будет производиться в Генте (Бельгия), на заводе Volvo.

 

Lynk&Co показал новый кроссовер для Европы

 

Ожидается, что новый кроссовер Lynk&Co 02 будет на рынке Европы соперничать с моделями Mercedes GLA и Audi Q2. В Старом Свете китайский паркетник появится в 2020 году. Lynk&Co 02 стал третьей моделью своего бренда. Он занял место между большим вседорожником 01 и седаном 03. Китайцы считают, что именно 02 будет самым востребованным предложением марки в Европе. Автомобиль немного смахивает на 01. По словам разработчиков, Lynk&Co 02 является спортивным кроссовером, который продолжит успех большого вседорожника бренда.
 
Основой для кроссовера Lynk&Co 02 послужила переднеприводная модульная платформа CMA, на которой также построен вседорожник Volvo XC40. Новинка будет оснащаться и ДВС, и гибридным агрегатом. Согласно слухам, комбинированная установка состоит из трехцилиндрового бензинового агрегата с нагнетателем, а также из электромотора, комплекта батарей и 7-РКПП. Электрический запас хода машины составит 50 километров. После 2020 года кроссовер станет полноценным электрокаром, способным проехать без подзарядки 600 километров.

 

Lynk&Co показал новый кроссовер для Европы

 

Lynk&Co показал новый кроссовер для Европы

 

Lynk&Co показал новый кроссовер для Европы

 

Lynk&Co показал новый кроссовер для Европы

 

Lynk&Co показал новый кроссовер для Европы

 

Lynk&Co показал новый кроссовер для Европы

 

Lynk&Co показал новый кроссовер для Европы

 

Lynk&Co показал новый кроссовер для Европы

 

Бренд Lynk&Co будет также продавать в Европе модели 01 и 03. Они будут оснащаться гибридными установками, а также бензиновыми турбодвигателями объемом 1,5 и 2.0 литра.

Иван Головин
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