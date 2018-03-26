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| | Hackrod и Siemens создали первый автомобиль на 3D-принтере

Hackrod и Siemens создали первый автомобиль на 3D-принтере

Сегодня, 18:57
В сети представили творение La Bandita, который является первым авто на земном шаре, напечатанным на 3D-принтере и созданный с применением систем виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Проектом занималась калифорнийская фирма Hackrod вместе с немецкой компанией Siemens.

Hackrod и Siemens создали первый автомобиль на 3D-принтере

 

Представители Hackrod считают, что в обозримом будущем автолюбители смогут сами проектировать и разрабатывать машины, о которых сами мечтают, использовав для этого 3D-печать. В фирме трудятся над достижением данной цели, подтвердив жизнеспособность на дебютном прототипе.

Спортивный спидстер La Bandita снабдили множеством современных технологий. Все стадии разработки авто совместили с применением актуальных наработок. Оформление авто создавали при помощи шлемов дополненной реальности с системой машинного обучения. Затем транспортное средство отправили на 3Dпечать в металле и алюминии.
Дмитрий Павличко
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