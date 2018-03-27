Озвучена дата дебюта наиболее скоростного кроссовера Jaguar

Британская машиностроительная компания Jaguar представит спортивную версию своего кроссовера Jaguar F-Pace с приставкой SVR. Новинку покажут в рамках автосалона в Нью-Йорке, а предлагать машину будут за 49 075 долларов.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что новый автомобиль поборется за клиентов Porsche Macan Turbo и Mercedes-AMG GLC 63. Согласно инсайдерской информации, под капотом модели разместится 8-цилиндровый 5-литровый бензиновый двигатель с производительностью в 575 «лошадок». Благодаря внедренному мотору кроссовер до первой «сотни» берет разгон за 4,0 секунды. Следовательно, Jaguar F-Pace SVR станет наиболее скоростным кроссовером в своем сегменте.Автомобиль уже несколько раз попадал в объективы фотошпионов при прохождении тест-драйвов. При рассмотрении фотографий становится понятно, что новинку снабдят агрессивным внешним оформлением. Машину снабдят массивным воздухозаборником, большими колесами и спойлером.