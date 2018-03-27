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| | Озвучена дата дебюта наиболее скоростного кроссовера Jaguar

Озвучена дата дебюта наиболее скоростного кроссовера Jaguar

Сегодня, 06:00
Британская машиностроительная компания Jaguar представит спортивную версию своего кроссовера Jaguar F-Pace с приставкой SVR. Новинку покажут в рамках автосалона в Нью-Йорке, а предлагать машину будут за 49 075 долларов.

Озвучена дата дебюта наиболее скоростного кроссовера Jaguar

 

Отмечается, что новый автомобиль поборется за клиентов Porsche Macan Turbo и Mercedes-AMG GLC 63. Согласно инсайдерской информации, под капотом модели разместится 8-цилиндровый 5-литровый бензиновый двигатель с производительностью в 575 «лошадок». Благодаря внедренному мотору кроссовер до первой «сотни» берет разгон за 4,0 секунды. Следовательно, Jaguar F-Pace SVR станет наиболее скоростным кроссовером в своем сегменте.

Автомобиль уже несколько раз попадал в объективы фотошпионов при прохождении тест-драйвов. При рассмотрении фотографий становится понятно, что новинку снабдят агрессивным внешним оформлением. Машину снабдят массивным воздухозаборником, большими колесами и спойлером.
Дмитрий Павличко
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