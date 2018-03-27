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| | Toyota представила седан Toyota Yaris 2019 модельного года

Toyota представила седан Toyota Yaris 2019 модельного года

Сегодня, 05:00
Японские машиностроители обновили седан Toyota Yaris для рынка США. После легкого рестайлинга он позиционируется как автомобиль 2019 модельного года. Кроме слегка освеженной внешности транспортное средство получило пересмотренные комплектации.

 

Toyota представила седан Toyota Yaris 2019 модельного года

 

В США Toyota Yaris представляет собой перелицованную Mazda2, ранее продаваемую на американском рынке под молодежным брендом Scion, который больше не существует. Ранее автомобиль назывался Scion iA. Теперь же американцы знают его как Toyota Yaris iA.
 
В рамках обновления седан Toyota Yaris 2019 обзавелся другой решеткой радиатора, а также расширенной цветовой гаммой кузова. Ранее американцы могли приобрести эту модель только в одном варианте сборки, а теперь она будет предлагаться в трех комплектациях, получивших индексы L, LE и XLE.
 
Базовый Toyota Yaris 2019 получил системы экстренного торможения, мультимедиа с 7-дюймовым тачскрином. Также для машины предусмотрена передние и боковые подушки безопасности, кондиционер, камера заднего вида.

 

Toyota представила седан Toyota Yaris 2019 модельного года

 

Toyota представила седан Toyota Yaris 2019 модельного года

 

Toyota представила седан Toyota Yaris 2019 модельного года

 

Toyota представила седан Toyota Yaris 2019 модельного года

 

Toyota представила седан Toyota Yaris 2019 модельного года

 

Силовая линейка седана Toyota Yaris 2019 представлена безальтернативным мотором объемом 1,5 литра. Его производительность составляет 106 л.с. Агрегат комплектуется как МКПП, так и АКПП. Новинка появится на рынке будущей осенью. Ее стоимость составит от 15 950 долларов (910 000 рублей). Ценник указан без учета налогов и доставки.

Иван Головин
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