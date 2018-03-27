Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Уфолог: Найти инопланетный разум удастся к 2100 году Эксперты: Призраки существуют и умеют убивать людей В Великий Новгород с весной принесло химерных «пушистых» грачей Учёные рассказали, когда человеку необходимо употреблять рыбий жир В Сети появилось видео со «знаком дьявола» в Казахстане День сурка: ТЦ «Зимняя вишня» эвакуировали годом ранее Ученые создали интерактивную карту климата будущего Кинокомпания Universal переснимет криминальный фильм «Лицо со шрамом» Жириновский прокомментировал смерть Мавроди Совфед назвал Ростов лидером по подготовке к ЧМ Ученые впервые зафиксировали случай детоубийства у косаток Объявлены первые пять участников «Нашествия-2018»
| | Эксперты назвали автобренды, хозяевам которых часто приходят штрафы

Эксперты назвали автобренды, хозяевам которых часто приходят штрафы

Сегодня, 08:00
Эксперты одного из специализированных порталов составили рейтинг автобрендов, на модели которых в 2017 году приходилось наибольшее число штрафов. В базе разместили данные о 10 000 000 машин, которые зарегистрированы в РФ.

Эксперты назвали автобренды, хозяевам которых часто приходят штрафы

 

Марками, которые предпочитают злостные нарушители ПДД оказались люксовые Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. Средневзвешенный показатель штрафов у владельцев этих машин за год достиг от 5 до 11. Далее в перечне разместили Skoda, KIA, Ford, Land Rover и Volvo. Рейтинг замыкают Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan.

Наиболее опасные дорожные нарушения осществляют обладатели первой пятерки автобрендов. В ТОП-15 числятся Porsche, Volkswagen и Opel. Аналитики заключили, что собственники дорогостоящих и производительных машин нарушают чаще всего, так как величина штрафов для них несущественны.
Дмитрий Павличко
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Составлен ТОП-10 автобрендов с самыми преданными поклонниками
Составлен ТОП-10 автобрендов с самыми преданными поклонниками

Американское агентство Edmunds провело исследование, которое определило, что наибольшее число лояльных клиентов имеют японские компании Toyota и Subaru.

Эксперты определили самые дорогие автобренды 2018 года
Эксперты определили самые дорогие автобренды 2018 года

Эксперты британской консалтинговой компании Brand Finance составили рейтинг, в который вошли 500 наиболее дорогостоящих мировых автобрендов 2018 года. Об этом

Известен ТОП-10 самых обсуждаемых в рунете автобрендов
Известен ТОП-10 самых обсуждаемых в рунете автобрендов

Эксперты составили ТОП-10 самых осуждаемых автомобильных брендов пользователями рунета по итогам апреля. «Тройка» лидеров представлена двумя немецкими

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости