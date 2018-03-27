Эксперты назвали автобренды, хозяевам которых часто приходят штрафы

Эксперты одного из специализированных порталов составили рейтинг автобрендов, на модели которых в 2017 году приходилось наибольшее число штрафов. В базе разместили данные о 10 000 000 машин, которые зарегистрированы в РФ.

Дмитрий Павличко

Марками, которые предпочитают злостные нарушители ПДД оказались люксовые Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. Средневзвешенный показатель штрафов у владельцев этих машин за год достиг от 5 до 11. Далее в перечне разместили Skoda, KIA, Ford, Land Rover и Volvo. Рейтинг замыкают Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan.Наиболее опасные дорожные нарушения осществляют обладатели первой пятерки автобрендов. В ТОП-15 числятся Porsche, Volkswagen и Opel. Аналитики заключили, что собственники дорогостоящих и производительных машин нарушают чаще всего, так как величина штрафов для них несущественны.