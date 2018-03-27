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| | Skoda запускает продажи автомобилей в Сингапуре

Skoda запускает продажи автомобилей в Сингапуре

Сегодня, 07:53
В Сингапуре в мае нынешнего года начнутся продажи автомобилей марки Skoda. Накануне в этом городе-государстве открылся дилерский центр чешского производителя.

 

Skoda запускает продажи автомобилей в Сингапуре

 

Продажи автомобилей Skoda в Сингапуре стали возможными благодаря компании Volkswagen Group Singapore (VGS), которая выступила торговым партнером и импортером для чешской марки. Изначально на новом для нее рынке будет продаваться пять моделей.
 
Накануне компания Skoda выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что сейчас ее продукция официально продается на 102 рынках. До 2025 года чехи в рамках стратегии развития бренда намерены до 2025 года держать в обороте уже 120 рынков.
 
В Сингапуре будут продаваться модели Skoda Rapid Spaceback, Octavia и Octavia RS, Superb, Karoq и Kodiaq. Уже в мае клиенты смогут покупать эти машины. Правительство данной страны ввело ограничения по регистрации частных автомобилей, однако чехи все равно рассматривают ее как стратегически важный объект на пути расширение своего присутствия в Юго-Восточной Азии.
 
Компания Skoda настроена на свою дальнейшую интернационализацию, однако кроме этого, чехи намерены активно развиваться в гибридизации и электрификации своих моделей. Кроме того, марка намерена работать над автономным транспортом.

Иван Головин
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