Назван ТОП-5 самых популярных универсалов в России

Отечественные эксперты представили ТОП-5 самых популярных универсалов в России. Первые три места рейтинга досталось автомобилям отечественной марки.

Первым в ТОП-5 числится универсал LADA Largus. Стоимость автомобиля составляет от 544 900 рублей. Невзирая на то, что россияне достаточно холодно относятся к «сараям», данная модель стоит восьмой в десятке самых продаваемых машин в стране. Самыми популярными версиями Largus в РФ являются «Норма» и «Кросс». Они оснащаются 106-сильным агрегатом и 5-МКПП.

Второе место в ТОП-5 досталось универсалу LADA Vesta SW, вытеснив модель Kalina на третье место. Автомобиль в стандартном виде и в кросс-версии, продается в России с октября минувшего года. Сейчас минимальная стоимость модели составляет 654 900 рублей. Лучше всего продается SW Cross с 1,8-литровым агрегатом и МКПП в сборке Luxe ценой 795 900 рублей.

LADA Kalina теряет свои позиции на фоне роста спроса на вышеназванные модели. Стоит машина от 465 200 рублей. Универсал является самой востребованной версией данной модели.

Четвертое место ТОП-5 занимает южнокорейский универсал KIA Cee’d SW, продающийся в России по цене от 904 900 рублей. Лучше всего в РФ продается версия Comfort, оборудованная 1,6-литровой 130-сильной установкой и 6-АКПП.

Замыкает пятерку универсал Ford Focus, продающийся в России по цене от 1 000 000 рублей. В моторном отсеке автомобиля установлен агрегат С МКПП объемом 1,6 литра, производительность которого составляет 105 лошадиных сил.

Иван Головин