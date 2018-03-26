Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Жириновский прокомментировал смерть Мавроди Совфед назвал Ростов лидером по подготовке к ЧМ Ученые впервые зафиксировали случай детоубийства у косаток Объявлены первые пять участников «Нашествия-2018» Суперпрочный смартфон Qukitel WP5000 скоро появится в продаже Врач рассказал, почему трупы из «Зимней вишни» не выносят на улицу Археологи нашли в Италии останки средневековой женщины, родившей в гробу Эксперты рассказали, на сколько может сесть охранник из ТЦ в Кемерово Пользователи Сети шокированы глумящимся над жертвами кемеровской трагедии пранкером Новый метод ученых поможет найти инопланетян Бузова заявила о «тренде на волонтерство» и выразила скорбь по поводу трагедии в Кемерово «МММ больше не будет»: умер Сергей Мавроди
| | Назван ТОП-5 самых популярных универсалов в России

Назван ТОП-5 самых популярных универсалов в России

Сегодня, 17:44
Отечественные эксперты представили ТОП-5 самых популярных универсалов в России. Первые три места рейтинга досталось автомобилям отечественной марки.

 

Назван ТОП-5 самых популярных универсалов в России

 

Первым в ТОП-5 числится универсал LADA Largus. Стоимость автомобиля составляет от 544 900 рублей. Невзирая на то, что россияне достаточно холодно относятся к «сараям», данная модель стоит восьмой в десятке самых продаваемых машин в стране. Самыми популярными версиями Largus в РФ являются «Норма» и «Кросс». Они оснащаются 106-сильным агрегатом и 5-МКПП.

 

Назван ТОП-5 самых популярных универсалов в России

 

Второе место в ТОП-5 досталось универсалу LADA Vesta SW, вытеснив модель Kalina на третье место. Автомобиль в стандартном виде и в кросс-версии, продается в России с октября минувшего года. Сейчас минимальная стоимость модели составляет 654 900 рублей. Лучше всего продается SW Cross с 1,8-литровым агрегатом и МКПП в сборке Luxe ценой 795 900 рублей.

 

Назван ТОП-5 самых популярных универсалов в России

 

LADA Kalina теряет свои позиции на фоне роста спроса на вышеназванные модели. Стоит машина от 465 200 рублей. Универсал является самой востребованной версией данной модели.

 

Назван ТОП-5 самых популярных универсалов в России

 

Четвертое место ТОП-5 занимает южнокорейский универсал KIA Cee’d SW, продающийся в России по цене от 904 900 рублей. Лучше всего в РФ продается версия Comfort, оборудованная 1,6-литровой 130-сильной установкой и 6-АКПП.

 

Назван ТОП-5 самых популярных универсалов в России

 

Замыкает пятерку универсал Ford Focus, продающийся в России по цене от 1 000 000 рублей. В моторном отсеке автомобиля установлен агрегат С МКПП объемом 1,6 литра, производительность которого составляет 105 лошадиных сил.

Иван Головин
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
«АвтоВАЗ» продал в ноябре 1,9 тысячи LADA Vesta SW и LADA SW Cross
«АвтоВАЗ» продал в ноябре 1,9 тысячи LADA Vesta SW и LADA SW Cross

Отечественный машиностроительный гигант "АвтоВАЗ" в ноябре нынешнего года реализовал 1,9 тысячи единиц моделей LADA Vesta SW и LADA SW Cross. Данная информация

Составлен ТОП-10 самых продаваемых универсалов‍ в России
Составлен ТОП-10 самых продаваемых универсалов‍ в России

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» назвали самые популярные в России новые универсалы по итогам первых двух месяцев текущего года. При составлении рейтинга

Составлен список самых популярных универсалов в России в 2014 году
Составлен список самых популярных универсалов в России в 2014 году

Отечественные автоиздания составили список самых популярных среди российских автолюбителей универсалов за 2014 год.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости