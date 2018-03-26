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| | 17-летний Lexus LX 470 оценен в 1,5 раза дороже нового авто

17-летний Lexus LX 470 оценен в 1,5 раза дороже нового авто

Сегодня, 16:27
Японский внедорожник Lexus LX 470, выпущенный в 2001 году с пробегом в 1600 км оценен в 129 000 долларов и выставлен на продажу на интернет-платформе e-bay. За нынешнюю генерацию данной модели придется выложить от 85 380 долларов.

17-летний Lexus LX 470 оценен в 1,5 раза дороже нового авто

 

Как сообщает продавец машины, она пребывает в отличном состоянии. Он никогда не попадал в ДТП и не подвергался ремонту. В салоне оставили даже защитную пленку на мультимедийной установке. В октябре 2017 года машина прошла полный техосмотр.

Такая высокая цена обусловлена сохранностью машины и ее историей. В 2001 году Lexus LX 470 угнали с парковки дилерского центра. Длительный период авто пребывало на складе вместе с иными премиальными авто, подобными Ferrari. После того, как авто нашли, современный владелец перевез вседорожник в гараж, обустроенный микроклиматом.

Страховая компенсация за авто выплатили, и потому на транспортном средстве начертана отметка «salvage». Ее ставят тогда, когда авто угоняли или восстанавливали после ДТП.
Дмитрий Павличко
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