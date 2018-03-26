17-летний Lexus LX 470 оценен в 1,5 раза дороже нового авто

Как сообщает продавец машины, она пребывает в отличном состоянии. Он никогда не попадал в ДТП и не подвергался ремонту. В салоне оставили даже защитную пленку на мультимедийной установке. В октябре 2017 года машина прошла полный техосмотр.
Такая высокая цена обусловлена сохранностью машины и ее историей. В 2001 году Lexus LX 470 угнали с парковки дилерского центра. Длительный период авто пребывало на складе вместе с иными премиальными авто, подобными Ferrari. После того, как авто нашли, современный владелец перевез вседорожник в гараж, обустроенный микроклиматом.
Страховая компенсация за авто выплатили, и потому на транспортном средстве начертана отметка «salvage». Ее ставят тогда, когда авто угоняли или восстанавливали после ДТП.
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