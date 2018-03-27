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| | Половина американцев не заботится о безопасности собак в машине

Половина американцев не заботится о безопасности собак в машине

Сегодня, 07:00
Примерно половина жителей США не беспокоятся о том, чтобы оборудовать свой транспорт специальными системами для перевозки животных. Вместо этого, питомцев помещают на переднее кресло.

 

Половина американцев не заботится о безопасности собак в машине


Данная информация получена по итогам опроса, проведенного агентством Harris Interactive and Harris Poll по заказу шведской марки Volvo. В исследовании приняли участие две тысячи американцев, которые имеют транспорт и домашних животных.
 
Опрос показал, что 97% респондентов берут с собой животных в короткие поездки. Примерно 25% опрошенных оставляют питомцев дома, если отправляются в далекие путешествия. Приблизительно столько же американцев пристегивают любимцев, но стандартным способом. Только 5% респондентов заявили, что у них в машине имеются специальные решения для удерживания животных.
 
Менее половины респондентов придерживаются мнения, согласно которому автопроизводители недостаточно заботятся о безопасности животных в машине. 71% опрошенных убежден, что систем защиты питомцев в автомобиле должно быть больше.
 
На данный момент, среди американских штатов, только на Гавайях действует штраф за перевозку животных на коленях. За такое нарушение придется выложить 97 долларов (5 500 рублей).

Иван Головин
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