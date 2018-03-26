Модели Ford научат самостоятельно искать место на парковке

Разработчики из американской компании Ford презентовали новую систему, с помощью которой водители смогут видеть свободные места сразу при въезде на стоянку. Отмечается, что такая система позволит не только снизить расход топлива, но и существенно уменьшить нагрузку на водителя.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным зарубежных автомобильных порталов, в британском городе Милтон-Кинс была опробована новая система компании Ford, способная без труда находить свободное место на стоянках.Особая система Collaborative Parking собирает информацию о состоянии загруженных парковок на основе данных с парковочных сенсоров автомобиля. Функция позволит автомобилям обмениваться данными друг с другом при помощи облачных сервисов и оповещать водителей о наличии свободных мест на стоянках.Кристиан Ресс, глава центра Ford Automated Driving Europe, во время общения с прессой рассказал, что в Ford знают, как много времени на поиск парковочного места тратят жители современных городов. Вместе с тем новая система позволит существенно облегчить жизнь автовладельцем, а также снизить расход топлива. К сожалению, сроки внедрения подобной системы на серийные автомобили марки пока не озвучиваются.