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| | Модели Ford научат самостоятельно искать место на парковке

Модели Ford научат самостоятельно искать место на парковке

Сегодня, 16:04
Разработчики из американской компании Ford презентовали новую систему, с помощью которой водители смогут видеть свободные места сразу при въезде на стоянку. Отмечается, что такая система позволит не только снизить расход топлива, но и существенно уменьшить нагрузку на водителя.

Модели Ford научат самостоятельно искать место на парковке

 

Согласно данным зарубежных автомобильных порталов, в британском городе Милтон-Кинс была опробована новая система компании Ford, способная без труда находить свободное место на стоянках.

Особая система Collaborative Parking собирает информацию о состоянии загруженных парковок на основе данных с парковочных сенсоров автомобиля. Функция позволит автомобилям обмениваться данными друг с другом при помощи облачных сервисов и оповещать водителей о наличии свободных мест на стоянках.

Кристиан Ресс, глава центра Ford Automated Driving Europe, во время общения с прессой рассказал, что в Ford знают, как много времени на поиск парковочного места тратят жители современных городов. Вместе с тем новая система позволит существенно облегчить жизнь автовладельцем, а также снизить расход топлива. К сожалению, сроки внедрения подобной системы на серийные автомобили марки пока не озвучиваются.
Васисуалий Мурчалов
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