Президент Намибии похвастался парадным УАЗ «Патриот»

Ещё в конце 2017 года на страницах российских изданий появилась новость о том, что правительство Намибии заказало у компании «УАЗ» особую версию внедорожника УАЗ «Патриот», в кузове кабриолет. Выполненный по специальному заказу автомобиль получил двухдверный кузов, в то время как стандартные модели имею четыре двери. Кроме того, слон автомобиля обшит кожей кремового цвета, а не упасть во время езды помогают специальные поручни.
На прошлой неделе автомобиль впервые показали публично – президент Намибии Хаге Гейнгоб использует модель в качестве парадного кабриолета. Кроме того, в компании «УАЗ» отметили, что подобные модели заказали ещё несколько африканских стран.
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