Президент Намибии похвастался парадным УАЗ «Патриот»

Президент Намибии Хаге Гейнгоб на торжественном параде продемонстрировал особый внедорожник УАЗ «Патриот» в кузове кабриолет. Отмечается, что автомобиль выполнялся Ульяновским автомобильным заводом по специальному заказу.

Васисуалий Мурчалов

Ещё в конце 2017 года на страницах российских изданий появилась новость о том, что правительство Намибии заказало у компании «УАЗ» особую версию внедорожника УАЗ «Патриот», в кузове кабриолет. Выполненный по специальному заказу автомобиль получил двухдверный кузов, в то время как стандартные модели имею четыре двери. Кроме того, слон автомобиля обшит кожей кремового цвета, а не упасть во время езды помогают специальные поручни.На прошлой неделе автомобиль впервые показали публично – президент Намибии Хаге Гейнгоб использует модель в качестве парадного кабриолета. Кроме того, в компании «УАЗ» отметили, что подобные модели заказали ещё несколько африканских стран.Напомним, что сегодня внедорожник УАЗ «Патриот» в базовой комплектации «Классик» в России можно приобрести по цене 699 000 рублей. Модель оснащается системами ABS и EBD, передней подушкой безопасности, а под капотом скрывается 2,7-литровый 135-сильный бензиновый мотор.