В феврале в Петербурге выпустили 30 600 авто

В феврале 2018 года в Санкт-Петербурге местные заводы изготовили 30 600 автомобилей. Согласно сообщению экспертов одного аналитического портала, этот результат на 21% выше результатов годичной давности.

Дмитрий Павличко

За первые два месяца наступившего года автозаводы северной столицы выпустили 58 900 авто (+17%). Такой февральский рост производства автомобилей объясняется тем фактом, что в прошедшем феврале на один день было больше. Доля петербургской автомобильной индустрии во всероссийском объеме в январе и феврале составила 24,7%. Годом раньше такой индекс достигал 27%.В ТОП-25 наиболее востребованных авто, входят семь транспортных средств, производимых на автомобилестроительных предприятиях Петербурга. В списке разместились такие машины, как KIA Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.