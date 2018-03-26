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| | В феврале в Петербурге выпустили 30 600 авто

В феврале в Петербурге выпустили 30 600 авто

Сегодня, 18:40
В феврале 2018 года в Санкт-Петербурге местные заводы изготовили 30 600 автомобилей. Согласно сообщению экспертов одного аналитического портала, этот результат на 21% выше результатов годичной давности.

В феврале в Петербурге выпустили 30 600 авто

 

За первые два месяца наступившего года автозаводы северной столицы выпустили 58 900 авто (+17%). Такой февральский рост производства автомобилей объясняется тем фактом, что в прошедшем феврале на один день было больше. Доля петербургской автомобильной индустрии во всероссийском объеме в январе и феврале составила 24,7%. Годом раньше такой индекс достигал 27%.

В ТОП-25 наиболее востребованных авто, входят семь транспортных средств, производимых на автомобилестроительных предприятиях Петербурга. В списке разместились такие машины, как KIA Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.
Дмитрий Павличко
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