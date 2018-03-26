Daimler и BYD презентовали новый электрокар для Китая

Немецкий концерн Daimler, в состав которого входит компания Mercedes-Benz, совместно с разработчиками из BYD презентовали новый электрокар Denza 500, предназначенный для рынка Поднебесной. Запас хода модели составит 500 километров, а за базовую версию придётся выложить 299 800 юаней (примерно 2 707 000 рублей) без учета государственных льгот.

Новый Denza 500 внешне напоминает стандартный хэтчбек, но модель является седаном с покатой крышей и коротким задним свесом. Рестайлинговая модель получила ложную радиаторную решетку, а также пересмотренную и более современную оптику.Что касается технической части, то новый Denza 500 в базовом варианте исполнения оснащается 115-сильным электромотором с 290 Нм крутящего момента, «топовая» версия электрокара приводится в движение 190-сильным мотором с крутящим моментом в 300 Нм. Такая модель способна разгоняться до 100 км/ч за 10,5 секунды, но ценник увеличится до 328 800 юаней (примерно 2 980 000 рублей).

Васисуалий Мурчалов

В список оснащения нового Denza 500 входит особая система, которая позволит эксплуатировать электрокар на 40-градусном морозе. В салоне модели нашел место 9,0-дюймовый мультимедийный комплекс, а также навигационная система, показывающая короткий путь до ближайшей «зарядки».