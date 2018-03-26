Внедорожник Range Rover Sport SVR получит экстремальную версию

Подразделение Special Vehicle Operations планирует выпустить экстремальный внедорожник Range Rover Sport SVR. Ожидается, что новинка существенно скинет массу, что позволит увеличить динамические характеристики модели.

Бен Верекчия, главный инженер по созданию проекта Range Rover Sport SVR, во время общения с журналистами портала Motoring отметил, что помимо снижения веса новый внедорожник получит особую настройку подвески, а также высококачественные карбон-керамические тормозные механизмы, которые будут разработаны «с нуля». По информации инсайдеров, кроссовер «похудеет» всего на 24 килограмма.Стоит отметить, что ради улучшения динамики придётся пожертвовать практичностью автомобиля. Так, новый Range Rover Sport SVR лишится заднего ряда сидений, вместо которого будет установлен каркас безопасности. Аналогичное решение было реализовано на суперкаре Jaguar SV Project 8.

Васисуалий Мурчалов

Что касается существующего Range Rover Sport SVR, то данная модель оснащается 5,0-литровым компрессорным V8, который генерирует 575 лошадиных сил при 700 Нм крутящего момента. Разгон до первой «сотни» занимает 4,5 секунды при массе модели в 2 335 килограммов. Максимальная скорость движения – 280 км/ч.