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| | Гибридная версия Porsche 911 выйдет не раньше 2022 года

Гибридная версия Porsche 911 выйдет не раньше 2022 года

Сегодня, 03:00
Немецкие машиностроители рассчитывают выпустить гибридную версию спорткара Porsche 911, но появится она не ранее 2022 года. Кроме того, уже решена судьба полностью электрического исполнения легендарной модели.

 

Гибридная версия Porsche 911 выйдет не раньше 2022 года

 

Накануне состоялась ежегодная пресс-конференция, в рамках которой выступил Оливер Блюм, нынешний глава марки Porsche. Топ-менеджер признался, что гибридная версия спорткара 911 разрабатывается достаточно давно.

 

Гибридная версия Porsche 911 выйдет не раньше 2022 года

 

Более того, Оливер Блюм не скрывает, что машина технологически не готова к продажам. По словам топ-менеджера, гибридный Porsche 911 нуждается в продвинутых батареях, которые соответствовали бы требованиям и ожиданиям производителя, но пока он не располагает такими аккумуляторами. Поэтому выпуск модели с комбинированной силовой установкой затягивается минимум до 2022 года. Кроме того, Оливер Блюм заявил, что Porsche 911 в версии с полностью электрическим агрегатом не появится.

Иван Головин
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