Гибридная версия Porsche 911 выйдет не раньше 2022 года

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Гибридная версия Porsche 911 выйдет не раньше 2022 годаСегодня, 03:00
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Немецкие машиностроители ведут разработку гибридного спорткара Porsche 911, который представят вместе с его следующей генерацией. Данная информация
Директор немецкого премиального бренда Porsche, Оливер Блюм сообщил, дизельный скандал с концерном Volkswagen повлиял на репутацию компании Porsche достаточно
Как рассказал генеральный директор концерна Porsche Оливер Блюм, в планы компании входит достижение превосходства над конкурентами в сегменте