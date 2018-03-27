Новый Lincoln Continental получил заднепетельные двери

Американская компания Lincoln, принадлежащая автогиганту Ford, в рамках встречи с дилерами рассекретила некоторую информацию о новом поколении флагманского седана Lincoln Continental. Ожидается, что модель получит распахивающиеся назад двери, что в американском автопроме из-за ненадежности конструкции называют «самоубийственные двери».

Васисуалий Мурчалов

В рамках заседания Национальной ассоциации автомобильных дилеров Соединенных Штатов представители компании Lincoln показали дистрибьюторам наброски будущего Lincoln Continental нового поколения. Дилеры, которые пожелали остаться неизвестными, отметили, что седан получит распахивающиеся назад двери и множество инновационных решений иного характера.Источники отмечают, что рестайлинговый Lincoln Continental не получил значительных новшеств в плане оснащения, а дизайн модели был раскритикован многими экспертами, в результате чего модель продолжает показать отрицательную динамику на рынке. В следующей генерации разработчики планируют удивить клиентов и показать необычный автомобиль, но вместе с тем ходят слухи о прекращении производства седана.Стоит отметить, что от заднепетельных «самоубийственных» дверей разработчики начали отказываться в конце прошлого века. Такая конструкция стала сильно ненадежной из-за того, что встречный порыв ветра очень часто срывал двери с петель.