В Благовещенске появился "Хаммер" из "Брата-2"

На улицах города Благовещенск местные жители обнаружили автомобиль «Хаммер». Как отмечается в социальных сетях, данный внедорожник подобен тому авто, которое снималось в нашумевшем фильме «Брат-2».





Дмитрий Павличко

Как сообщают обозреватели специализированных порталов, это и есть тот самый автомобиль. Фотография с «Хаммером» появилась на просторах социальной сети Instagram. Репост записи осуществило одно из сообществ Instagram. После этого в паблике подтвердили информацию, что этот тот самый автомобиль.Однако не все пользователи соцсетей поверили, что именно это та машина. Помимо того, появились данные, что названным «Хаммером» владеет один из сотрудников амурской фирмы. Он и сообщил журналистам об идентичности авто тому, которое засветилось в кинофильме. Однако более детально ничего не сообщили.