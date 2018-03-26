Седаны и универсалы Toyota Avensis покидают рынок Европы

Европейское подразделение компании Toyota приняло решение снять с производства седан и универсал Toyota Avensis, сборка которых налажена в Бёрнэстоне, Великобритания. Разработчики отметили, что модель стремительно теряет популярность как в Великобритании, так и в странах европейского Союза.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным британского автомобильного издания Autocar, в 2017 году компания Toyota на автомобильном рынке Соединённого Королевства смогла реализовать лишь 3 473 седана и универсал модели Toyota Avensis. Такой показатель свидетельствует о колоссальном отставании от ближайших конкурентов. В 2016 году британцы приобрели 5 133 таких автомобиля.На автомобильном рынке Европы в 2017 году было реализовано 25 319 моделей семейства Toyota Avensis. Отмечается, что седан Ford Mondeo, который является прямым конкурентом «японца», реализовался почти вдвое лучше.Разработчики приняли решение снять с производства новый Toyota Avensis, а завод в Бёрнэстоне сконцентрируется на производстве более популярных хэтчбеков Toyota Auris. Что касается автомобильного рынка России, то данная модель покинула отечественные автосалоны в 2008 году из-за финансового кризиса.