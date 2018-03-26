Первым электрокаром Bentley станет купе

Bentley решила не отставать от трендов авторынка, а потому заинтересована в создании «зеленой» модели. Накануне главный дизайнер люксового бренда Штефан Зилафф сообщил, что первым электрокаром британской марки станет купе.

Ранее считалось, что марка Bentley начнет электрификацию своего модельного ряда с кроссовера. Теперь же Штефан Зилафф опровергает данную информацию. По его словам, британцы решили отказаться от такой идеи в пользу стильного, спортивного и элегантного автомобиля. Дизайнер убежден, что транспортному средству будет мало двух посадочных мест, а потому его сделают четырех- или пятиместным. Кроме того, в автомобиле останется немного места для багажного отделения.

Штефан Зилафф также уверяет, что первый электрокар Bentley не будет разрабатываться на базе одной из существующих моделей. Это значит, что у британцев появится «реальный шанс создать совершенно новый язык дизайна бренда».

Стоит полагать, что первый электрокар Bentley будет выполнен в духе Porsche Mission E, как и будущий Audi e-tron GT. Скорее всего, машину представят после 2020 года. Британцы хотят показать автомобиль только тогда, когда убедятся, что он не похож на своих конкурентов. Согласно слухам, электрокар получит название Barnato, в честь гонщика Джоэла Вулфа Барнато (1895–1948).

Сейчас Bentley занимается гибридизацией своего модельного ряда. Изначально она коснется кроссовера Bentayga, но в ближайшие годы все машины марки получат комбинированную силовую установку.

Иван Головин