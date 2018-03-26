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| | Первым электрокаром Bentley станет купе

Первым электрокаром Bentley станет купе

Сегодня, 15:20
Bentley решила не отставать от трендов авторынка, а потому заинтересована в создании «зеленой» модели. Накануне главный дизайнер люксового бренда Штефан Зилафф сообщил, что первым электрокаром британской марки станет купе.

 

Первым электрокаром Bentley станет купе

 

Ранее считалось, что марка Bentley начнет электрификацию своего модельного ряда с кроссовера. Теперь же Штефан Зилафф опровергает данную информацию. По его словам, британцы решили отказаться от такой идеи в пользу стильного, спортивного и элегантного автомобиля. Дизайнер убежден, что транспортному средству будет мало двух посадочных мест, а потому его сделают четырех- или пятиместным. Кроме того, в автомобиле останется немного места для багажного отделения.
 
Штефан Зилафф также уверяет, что первый электрокар Bentley не будет разрабатываться на базе одной из существующих моделей. Это значит, что у британцев появится «реальный шанс создать совершенно новый язык дизайна бренда».
 
Стоит полагать, что первый электрокар Bentley будет выполнен в духе Porsche Mission E, как и будущий Audi e-tron GT. Скорее всего, машину представят после 2020 года. Британцы хотят показать автомобиль только тогда, когда убедятся, что он не похож на своих конкурентов. Согласно слухам, электрокар получит название Barnato, в честь гонщика Джоэла Вулфа Барнато (1895–1948).

 

Первым электрокаром Bentley станет купе

 

Первым электрокаром Bentley станет купе

 
Сейчас Bentley занимается гибридизацией своего модельного ряда. Изначально она коснется кроссовера Bentayga, но в ближайшие годы все машины марки получат комбинированную силовую установку.

Иван Головин
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