Тюменский художник разработал уникальный дизайн кроссовера BMW X2

Согласно данным местных СМИ, дизайнер Артем Over в сотрудничестве с тюменскими дилерами баварской компании BMW разработал уникальный дизайн для обновленного компактного кроссовера BMW X2. Автомобиль в золотистом кузове получил контрастные белые рисунки на дверях, которые также нашли место и на капоте автомобиля.
Автор проекта отметил, что он всегда мечтал создать уникальный автомобиль, а его первым проектом стали «Жигули», которые он разрисовал для своего друга. Артем рассказал, что во время работы он старался думать нестандартно и старался отказаться от шаблонов.
Напомним, что публичная премьера нового поколение кроссовера BMW X2 состоялась осенью 2017 года в рамках специального мероприятия. Модель ориентирована на «активных молодых клиентов», а под капотом модели в зависимости от варианта исполнения могут скрываться моторы мощностью от 192 до 230 лошадиных сил. Продажи модели начнутся весной 2018 года.
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