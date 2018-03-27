Тюменский художник разработал уникальный дизайн кроссовера BMW X2

Тюменский дизайнер Артем Over (Артем Колычев), разработал уникальную внешность для нового компактного кроссовера BMW X2, а работа автора примет участие во всероссийском голосовании за звание лучшей. Данная работа была создана в рамках конкурса BMW X2 Design Battle, который организован российским подразделением немецкого концерна BMW Group.

Согласно данным местных СМИ, дизайнер Артем Over в сотрудничестве с тюменскими дилерами баварской компании BMW разработал уникальный дизайн для обновленного компактного кроссовера BMW X2. Автомобиль в золотистом кузове получил контрастные белые рисунки на дверях, которые также нашли место и на капоте автомобиля.Автор проекта отметил, что он всегда мечтал создать уникальный автомобиль, а его первым проектом стали «Жигули», которые он разрисовал для своего друга. Артем рассказал, что во время работы он старался думать нестандартно и старался отказаться от шаблонов.

Васисуалий Мурчалов

Напомним, что публичная премьера нового поколение кроссовера BMW X2 состоялась осенью 2017 года в рамках специального мероприятия. Модель ориентирована на «активных молодых клиентов», а под капотом модели в зависимости от варианта исполнения могут скрываться моторы мощностью от 192 до 230 лошадиных сил. Продажи модели начнутся весной 2018 года.