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| | Toyota открыла в Барнауле новый дилерский центр

Toyota открыла в Барнауле новый дилерский центр

Сегодня, 21:00
Жителям Барнауле теперь будет проще покупать автомобили марки Toyota, так как в городе открылся «Тойота Центр АЕМ». Он контролируется группой компаний «АлтайЕвроМоторс».

 

Toyota открыла в Барнауле новый дилерский центр

 

Дилерский центр открыт в помещении ГК «АлтайЕвроМоторс» на улице Попова. При этом он является временным, так как его учредители решили построить более крупное заведение с большими площадями и возможностями. Сроки появления большого центра Toyota в Барнауле пока не озвучиваются.
 
Сейчас автосалон Toyota в Барнауле имеет площадь 1 500 квадратных метров, 350 из которых взяты под зал, в котором будут размещаться 6-8 машин. В сервисной зоне центра имеются 6 постов для обслуживания клиентов.
 
Когда будет построен масштабный центр в Барнауле, в нем будут продаваться не только автомобили марки Toyota. Учредители намерены также продавать и обслуживать в заведении автомобили премиального бренда Lexus. Новый дилерский центр соблюдает все стандарты японского производителя.
 
Ранее компания ГК «СЛК-Моторс» контролировала единственный в Барнауле дилерский центр Toyota. В 2015-2016 году рынок начал сокращаться, и организация столкнулась с проблемами, после чего японский производитель расторг с ней соглашение о сотрудничестве.

Иван Головин
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