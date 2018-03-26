Toyota открыла в Барнауле новый дилерский центр

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Toyota открыла в Барнауле новый дилерский центрСегодня, 21:00
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Японская машиностроительная компания Toyota подвела итоги конкурса на соискание официального дилера марки в алтайской столице Барнауле. Распространителем
Московская компания «СП БИЗНЕС КАР», на основании выигранного ею тендера получила право официально продавать автомобили марок Toyota и Lexus в Барнауле. Есть
Мировая автомобилестроительная компания Porsche намерена открыть ещё один дилерский центр на территории РФ. Новый салон от данной корпорации расположится в