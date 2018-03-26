Tesla Model S P100D оказался быстрее Dodge Challenger Demon

Судя по опубликованному ролику, американский электрокар Tesla Model 3 P100D по итогам двух дрэговых заездов оказался быстрее маслкара Dodge Challenger SRT Demon. Электрическая модель разгоняется до первых 100 километров в час всего за 2,28 секунды, в то время как Demon тратит на аналогичное упражнение на 0,4 секунды больше.
Эксперты отметили, что электрическая модель смогла добиться лучших результатов за счет качественного сцепления с дорогой, что свойственно для «зеленых» моделей. Бензиновый Didge Challenger Demon на старте показывает значительную пробуксовку.
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