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| | Tesla Model S P100D оказался быстрее Dodge Challenger Demon

Tesla Model S P100D оказался быстрее Dodge Challenger Demon

Сегодня, 20:20
На популярном американском YouTube-канале Drag Times появился свежий ролик, который демонстрирует дрэговую гонку Tesla Model S P100D и Dodge Challenger SRT Demon. Примечательно, что электрический седан оказался быстрее могучего маслкара, разработанного специально для популярных в США гонок по прямой.

Tesla Model S P100D оказался быстрее Dodge Challenger Demon

 

Судя по опубликованному ролику, американский электрокар Tesla Model 3 P100D по итогам двух дрэговых заездов оказался быстрее маслкара Dodge Challenger SRT Demon. Электрическая модель разгоняется до первых 100 километров в час всего за 2,28 секунды, в то время как Demon тратит на аналогичное упражнение на 0,4 секунды больше.

Эксперты отметили, что электрическая модель смогла добиться лучших результатов за счет качественного сцепления с дорогой, что свойственно для «зеленых» моделей. Бензиновый Didge Challenger Demon на старте показывает значительную пробуксовку.
Напомним, что Tesla Model S P100D оснащается могучим электрическим мотором, а аккумуляторов достаточно для преодоления 506 километров. Маслкар Dodge Challenger SRT Demon в свою очередь имеет 6,4-литровый компрессорный V8, который развивает 840 лошадиных сил при 1 050 Нм крутящего момента.
Васисуалий Мурчалов
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