Эксперты рассказали об онлайн-продажах подержанных машин в феврале

Аналитическое агентства «АВТОСТАТ» совместно с порталом Drom.ru опубликовали результаты исследования онлайн-продаж подержанных автомобилей в феврале нынешнего года. Отмечается, что за отчетный период россияне продали порядка 173 800 автомобилей с пробегом, которые были выпущены с 2008 по 2017 год.

Васисуалий Мурчалов

Эксперты отметили, что наибольшим спросом пользовались автомобили 2008 года выпуска, на долю которых пришлось 17,1% от всех продаж, что эквивалентно 29 300 единицам. Именно в этом году на первичном рынке был зафиксирован наибольший рост продаж. Что касается автомобилей 2009 года, то такие модели показывают не лучший показатель (доля в 6,6%, 11 500 продаж.Что касается самого популярного ценового диапазона, тот тут специалисты выделили лидерство автомобилей с ценником в 300 000 – 500 000 рублей. На долю данного сегмента приходится 36,5% от всех продаж, что эквивалентно 63 400 единицам. Далее в рейтинге следуют автомобили с ценниками в 600 000 – 1 000 000 рублей.Если говорить и моделях-лидерах, то тут безоговорочным фаворитом остаётся американский Ford Focus 2012, на долю которого пришлось 1 045 продаж при среднем ценнике в 498 600 рублей. Вторая строчка рейтинга досталась LADA Priora 2011 (953 объявления, 233 900 рублей), и LADA Priora 2012 (908 объявлений, 259 900 рублей).