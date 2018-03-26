Chevrolet Corvette ZR1 удивил рекордной мощностью и временем разгона

Самая производительная версия нового суперкара Chevrolet Corvette ZR1 способна разгоняться до первых 100 километров в час за впечатляющее время в 2,85 секунды. Новинка оснащается целым рядом карбоновых кузовных панелей, а под капотом скрывается 6,2-литровый бензиновый мотор с модернизированным нагнетателем.

Харлан Чарльз, представитель компании Chevrolet, во время интервью для автомобильного блога Corvette Blogger рассказал о динамических характеристиках нового Chevrolet Corvette ZR1. Менеджер отметил, что новинка способна ускоряться до 100 километров в час всего за 2,85 секунды, а до 160 километров в час удастся разогнаться за 6,0 секунды.Дрэговая дистанция в четверть мили (примерно 400 метров) «покорится» новому Chevrolet Corvette ZR1 за 10,6 секунды при скорости в 215 километров в час. Максимальная скорость движения суперкара составляет 338 километров в час.

Васисуалий Мурчалов

Новый Chevrolet Corvette ZR1 оснащается 6,2-литровым бензиновым V8 с механическим нагнетателем, который способен генерировать 765 лошадиных сил. Мотор может работать как с 7-диапазонной МКПП, так и с 8-ступенчатым «автоматом». Модель оснащается карбоновым капотом и обвесом, а также активными амортизаторами и трековыми покрышками Pirelli Pilot Sport Cup 2.