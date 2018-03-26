Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

В Великобритании установили первый в мире памятник Дэвиду Боуи В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел новый пожар Дмитрий Шепелев скрывает сына Фриске за границей Скворцова рассказала о состоянии выживших при пожаре в ТЦ в Кемерово В Кемерово ТРЦ «Зимняя вишня» будет снесен В Екатеринбурге продают обломки снесенной телебашни В Кемерово найдены 5 без вести пропавших после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Власти Подмосковья запустили Telegram-канал для жалоб на «Ядрово» Медики выявили причину возникновения рака Ксения Собчак призвала «девочку в розовой куртке« из Волоколамска к «общей женской мести» Максим Галкин назвал пожар в кемеровском ТЦ «трагической закономерностью» Владимиру Путину доложили о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня»
| | Новый пикап на базе Volkswagen Teramont покажут в Нью-Йорке

Новый пикап на базе Volkswagen Teramont покажут в Нью-Йорке

Сегодня, 11:26
Немецкие машиностроители готовят к американскому дебюту новый среднеразмерный пикап Volkswagen. 29 марта текущего года его дебют состоится в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.

 

Новый пикап на базе Volkswagen Teramont покажут в Нью-Йорке

 

Ожидается, что разработчики привезут на выставку концептуальную версию пикапа Volkswagen. На конвейер машина отправится в скором будущем, и будет выпускаться в Теннеси, на что обращают внимание инсайдеры, приближенные к немецкому автопроизводителю. Основой для новинки послужит большой кроссовер Atlas, известный российскому потребителю как Teramont.
 
В России внедорожник Volkswagen Teramont продается с бензиновым турбодвигателем с четырьмя цилиндрами. Его мощность составляет 220 лошадиных сил. Кроме того, для машины в РФ предусмотрен агрегат объемом 3,6 литра тягой 280 л.с. Моторы комплектуются 8-АКПП, передающей крутящий момент на обе оси (система 4Motion).
 
Первым рынком для нового пикапа Volkswagen станут США и Канада. Автомобиль поборется за североамериканских покупателей с такими моделями как Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma, Ford Ranger и Honda Ridgeline.
 

Новый пикап на базе Volkswagen Teramont покажут в Нью-Йорке

 

Новый пикап на базе Volkswagen Teramont покажут в Нью-Йорке

 

Новый пикап на базе Volkswagen Teramont покажут в Нью-Йорке

 

Также ходят слухи, что в Нью-Йорке дебютирует новое исполнение кроссовера Volkswagen Atlas. Сейчас он существует только в семиместной модификации, а на мотор-шоу должен дебютировать пятиместный вседорожник.

Иван Головин
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Озвучены российские цены на новый внедорожник Volkswagen Teramont
Озвучены российские цены на новый внедорожник Volkswagen Teramont

Российские дилеры Volkswagen начали принимать предварительные заказы на новый семиместный внедорожник Volkswagen Teramont, который на рынке Соединенных Штатов

Семиместный кроссовер Volkswagen Teramont доберётся до России весной
Семиместный кроссовер Volkswagen Teramont доберётся до России весной

Немецкий концерн Volkswagen AG готовится весной вывести на российский рынок новый семиместный внедорожник Volkswagen Teramont, который на рынке США реализуется

Осенью на российском рынке появится кроссовер Volkswagen Teramont
Осенью на российском рынке появится кроссовер Volkswagen Teramont

На российском авторынке появится самый большой кроссовер немецкого производителя - Volkswagen Teramont. В США он носит наименование Atlas.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости