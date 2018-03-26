Новый пикап на базе Volkswagen Teramont покажут в Нью-Йорке

Немецкие машиностроители готовят к американскому дебюту новый среднеразмерный пикап Volkswagen. 29 марта текущего года его дебют состоится в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.

Ожидается, что разработчики привезут на выставку концептуальную версию пикапа Volkswagen. На конвейер машина отправится в скором будущем, и будет выпускаться в Теннеси, на что обращают внимание инсайдеры, приближенные к немецкому автопроизводителю. Основой для новинки послужит большой кроссовер Atlas, известный российскому потребителю как Teramont. Ожидается, что разработчики привезут на выставку концептуальную версию пикапа Volkswagen. На конвейер машина отправится в скором будущем, и будет выпускаться в Теннеси, на что обращают внимание инсайдеры, приближенные к немецкому автопроизводителю. Основой для новинки послужит большой кроссовер Atlas, известный российскому потребителю как Teramont.

В России внедорожник Volkswagen Teramont продается с бензиновым турбодвигателем с четырьмя цилиндрами. Его мощность составляет 220 лошадиных сил. Кроме того, для машины в РФ предусмотрен агрегат объемом 3,6 литра тягой 280 л.с. Моторы комплектуются 8-АКПП, передающей крутящий момент на обе оси (система 4Motion).

Первым рынком для нового пикапа Volkswagen станут США и Канада. Автомобиль поборется за североамериканских покупателей с такими моделями как Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma, Ford Ranger и Honda Ridgeline.

Также ходят слухи, что в Нью-Йорке дебютирует новое исполнение кроссовера Volkswagen Atlas. Сейчас он существует только в семиместной модификации, а на мотор-шоу должен дебютировать пятиместный вседорожник. Также ходят слухи, что в Нью-Йорке дебютирует новое исполнение кроссовера Volkswagen Atlas. Сейчас он существует только в семиместной модификации, а на мотор-шоу должен дебютировать пятиместный вседорожник.

Иван Головин