В Башкирии в феврале перепродали почти 2 тыс. внедорожников и кроссоверов

Согласно данным аналитического агентства «Автостат Инфо», в феврале нынешнего года в Башкирии смогли продать 1 926 подержанных моделей сегмента SUV. Таким образом, реализация внедорожников и кроссоверов на вторичном рынке региона в годовом сравнении увеличилась на 7,8%.

Васисуалий Мурчалов

Согласно информации аналитиков, в феврале 2018 года на вторичном автомобильном рынке России было реализовано 80 346 подержанных внедорожников и кроссоверов, что на 2% больше, чем по результатам последнего зимнего месяца 2017 года.Что касается Республики Башкортостан, то на долю региона пришлось 2,4% от всего рынка, что выражается в 1 926 моделях. Такой показатель позволил региону занять девятое место в ТОП-10 крупнейших в России рынков по продаже SUV.Вполне ожидаемо, что по итогам февраля нынешнего года самое большое количество сделок по продаже подержанных кроссоверов было зафиксировано в Москве (5 979 единиц) и Московской области (5 212 единиц). Также в ТОП-10 самых крупных регионов по продажам SUV с пробегом вошли Санкт-Петербург (3 234 единицы), Амурская область (3 111 единиц), Краснодарский край (3 014 единиц), Свердловская область (2 223 единицы), Нижегородская область (2 072 единицы) и Новосибирская область (2 059 единиц).