Во Франции на аукционе продали Ferrari 512 TR Джонни Холлидея

Представители аукционного дома Osenat отметили, что благодаря тому, что суперкар Ferrari 512 TR принадлежал французскому музыканту Джонни Холлидею, стоимость модели удалось значительно увеличить – сегодня аналогичную модель можно приобрести за 120 000 евро. Модель оснащается коричневым кожаным салоном, а кузов окрашен в алый колер.
Джонни Холлидей приобрел Ferrari 512 TR в 1994 году и за это время успел проехать на автомобиле 25 000 километров. Примечательно, что музыкант любил путешествовать на автомобиле из Парижа в Сен-Тропе.
Модель Ferrari 512 TR производилась с 1992 по 1994 года, а под капотом суперкара расположился 4,9-литровый 12-цилиндровый мотор отдачей в 428 лошадиных сил. Максимальная скорость движения модели составляет 309 км/ч, а первая «сотня» появится на спидометре уже через 4,8 секунды. Напомним, что в декабре 2017 года за 2 000 000 долларов был продан Aston Martin DB5 1964 года, принадлежавший Полу Маккартни.
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