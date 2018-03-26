Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Пугачева, Галкин и Газманов оторвались на вечеринке Буйнова После пожара в ТЦ в Кемерово пропавшими без вести остаются 16 человек Россельхознадзор: Голуби представляют серьезную опасность для человека Невиданное хамство: Песков прокомментировал действия Лондона в «деле Скрипаля» Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек
| | Great Wall выводит на рынок компактный кроссовер Haval H4

Great Wall выводит на рынок компактный кроссовер Haval H4

Сегодня, 09:22
Китайский автогигант Great Wall выводит на домашний рынок новый компактный кроссовер Haval H4, который на старте продаж будет доступен с двумя турбированными моторами. Базовая версия автомобиля обойдется в 106 000 юаней (примерно 957 000 рублей), а за «топовый» комплект китайским клиентам придётся выложить 116 000 юаней (около 1 047 000 рублей). 

 

Great Wall выводит на рынок компактный кроссовер Haval H4

 

Новый Haval H4 в базовой версии приводится в движение 1,3-литровым бензиновым турбомотором, отдача которого составляет 139 лошадиных сил. Для более дорогих вариантов предусмотрен 1,5-литровый турбодвигатель отдачей в 169 «лошадок». «Младший» мотор в смешанном цикле потребляет 6,5 литра бензина на 100 километров, а 1,5-литровая установка увеличивает этот показатель на 0,3 литра.

В список оснащения нового Haval H4 входит камера заднего вида, панорамная крыша, мультимедийный комплекс с большим тачскрином, панорамная крыша, климатическая система, система бесключевого доступа к салону и зажиганию, а также система экстренного торможения и многое другое. Полный привод предложен в качестве опции. Модель традиционно получит «молодежную» версию Blue Label и «респектабельный» вариант Blue Label. 

 

Great Wall выводит на рынок компактный кроссовер Haval H4

 

Great Wall выводит на рынок компактный кроссовер Haval H4

 

Напомним, что сегодня на автомобильном рынке России для покупки доступны кроссоверы Haval H2, H6, H6 Coupe и флагманский внедорожник Haval H9. Самая доступная модель обойдется в 1 079 000 рублей, а за роскошный Haval H9 придётся выложить 2 369 900 рублей.
Васисуалий Мурчалов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Новый кроссовер Haval H4 дебютирует на рынке в марте
Новый кроссовер Haval H4 дебютирует на рынке в марте

Китайский автогигант Great Wall планирует вывести на домашний рынок новый кроссовер Haval H4, который появится на витрина дилерских центров КНР в марте 2018

Great Wall выводит на рынок обновленный кроссовер Haval H1‍
Great Wall выводит на рынок обновленный кроссовер Haval H1‍

Компания Great Wall объявила о старте продаж обновленного кроссовера Haval H1 Blue Label. Сообщается, что спортивный компактный автомобиль в большей степени

Great Wall снизила стоимость флагманского внедорожника Haval H7
Great Wall снизила стоимость флагманского внедорожника Haval H7

Китайская компания Great Wall объявила о снижении стоимости флагманской модели Haval H7. Среднеразмерный внедорожник стал дешевле на 13 тыс. юаней.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости