Great Wall выводит на рынок компактный кроссовер Haval H4

Китайский автогигант Great Wall выводит на домашний рынок новый компактный кроссовер Haval H4, который на старте продаж будет доступен с двумя турбированными моторами. Базовая версия автомобиля обойдется в 106 000 юаней (примерно 957 000 рублей), а за «топовый» комплект китайским клиентам придётся выложить 116 000 юаней (около 1 047 000 рублей).

Новый Haval H4 в базовой версии приводится в движение 1,3-литровым бензиновым турбомотором, отдача которого составляет 139 лошадиных сил. Для более дорогих вариантов предусмотрен 1,5-литровый турбодвигатель отдачей в 169 «лошадок». «Младший» мотор в смешанном цикле потребляет 6,5 литра бензина на 100 километров, а 1,5-литровая установка увеличивает этот показатель на 0,3 литра.В список оснащения нового Haval H4 входит камера заднего вида, панорамная крыша, мультимедийный комплекс с большим тачскрином, панорамная крыша, климатическая система, система бесключевого доступа к салону и зажиганию, а также система экстренного торможения и многое другое. Полный привод предложен в качестве опции. Модель традиционно получит «молодежную» версию Blue Label и «респектабельный» вариант Blue Label.

Васисуалий Мурчалов

Напомним, что сегодня на автомобильном рынке России для покупки доступны кроссоверы Haval H2, H6, H6 Coupe и флагманский внедорожник Haval H9. Самая доступная модель обойдется в 1 079 000 рублей, а за роскошный Haval H9 придётся выложить 2 369 900 рублей.