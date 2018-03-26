Московский автопарк насчитывает более 4 млн легковых автомобилей

Согласно данным аналитического агентства «Автостат Инфо», по состоянию на январь 2018 года автомобильный парк Москвы насчитывает 4 310 320 легковых автомобилей. Эксперты отметили, что из этого объёма 3 063 000 автомобиля (76%) приходится на иномарки, а оставшиеся 968 700 моделей (24%) – автомобили отечественных брендов.

Васисуалий Мурчалов

Примечательно, что самой распространённой в автопарке Москвы маркой все же стал российский бренда LADA, на счету которого 605 220 моделей по состоянию на 1 января текущего года. На втором месте расположился японский Nissan, автомобилями которого владеют 237 950 москвичей. Замыкает «тройку» лидеров корейский бренд KIA, на счету которого 227 130 регистраций в Москве.В ТОП-5 распространенных в Москве автомобильных брендов смогли войти также Toyota и Volkswagen – моделями данным марок владеют 218 950 и 207 660 автомобилистов соответственно.Что касается рейтинга моделей, тот тут уверенно лидирует американский Ford Focus, которым владеют 100 570 московских автолюбителей. Вторая строчка рейтинга остается за Hyundai Solaris (84 560 регистраций), за которым следуют LADA-2106 (81 380 регистраций), LADA-2109 (75 520 регистраций), Skoda Octavia (69 030 регистраций и LADA 2101 (66 240 регистраций).