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| | Рассекречена внешность обновленного кроссовера Subaru Forester 2019

Рассекречена внешность обновленного кроссовера Subaru Forester 2019

Сегодня, 08:24
На страницах японских автомобильных изданий появились первые фото обновленного кроссовера Subaru Forester, который должны были рассекретить через два дня. Новинка спроектирована на базе новейшего шасси GP, которое также лежит в основе кроссовера Subaru Ascent и последнего поколения Subaru Impreza.

Рассекречена внешность обновленного кроссовера Subaru Forester 2019

 

Новый Subaru Forester 2019 в плане внешности не получил серьёзных изменений. Новинка получила несколько пересмотренные фары в стиле Subaru Outback, а также новые бамперы и противотуманные осветители. Кроме того, задняя оптика получила новую форму и хромированные акценты.

Ожидается, что новый Subaru Forester отныне будет предложен только с механической трансмиссией, а моторную линейку покинут турбированные моторы. Кроссовер оснащается 2,5-литровым «атмосферником» объёмом в 2,5 литра, который генерирует 170 «лошадок». Кроме того, в гамму войдет «мягкая» гибридная система на основе 2,0-литрового двигателя.

Рассекречена внешность обновленного кроссовера Subaru Forester 2019

 

Рассекречена внешность обновленного кроссовера Subaru Forester 2019

 

В список оснащения Subaru Forester войдет пакет систем базопасности EyeSight, который состоит из адаптивного круиз-контроля, мониторинга слепых зон, функции экстренного торможения и много другого. Стоит напомнить, что Subaru Forester по итогам января 2018 года стал самой популярной модель марки в России – на кроссовере остановили выбор 375 клиентов. Базовая версия авто обойдется в 1 659 000 рублей.
Васисуалий Мурчалов
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