Рассекречена внешность обновленного кроссовера Subaru Forester 2019

На страницах японских автомобильных изданий появились первые фото обновленного кроссовера Subaru Forester, который должны были рассекретить через два дня. Новинка спроектирована на базе новейшего шасси GP, которое также лежит в основе кроссовера Subaru Ascent и последнего поколения Subaru Impreza.

Новый Subaru Forester 2019 в плане внешности не получил серьёзных изменений. Новинка получила несколько пересмотренные фары в стиле Subaru Outback, а также новые бамперы и противотуманные осветители. Кроме того, задняя оптика получила новую форму и хромированные акценты.Ожидается, что новый Subaru Forester отныне будет предложен только с механической трансмиссией, а моторную линейку покинут турбированные моторы. Кроссовер оснащается 2,5-литровым «атмосферником» объёмом в 2,5 литра, который генерирует 170 «лошадок». Кроме того, в гамму войдет «мягкая» гибридная система на основе 2,0-литрового двигателя.

Васисуалий Мурчалов

В список оснащения Subaru Forester войдет пакет систем базопасности EyeSight, который состоит из адаптивного круиз-контроля, мониторинга слепых зон, функции экстренного торможения и много другого. Стоит напомнить, что Subaru Forester по итогам января 2018 года стал самой популярной модель марки в России – на кроссовере остановили выбор 375 клиентов. Базовая версия авто обойдется в 1 659 000 рублей.