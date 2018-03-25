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| | В Toyota прогнозируют смену дизельных машин на гибриды

В Toyota прогнозируют смену дизельных машин на гибриды

Сегодня, 20:02

Вице-президент Toyota Motors Геральд Киллманн на Женевской автовыставке, завершившейся неделю назад, выразил собственное мнение о будущем автомобилестроения. Он уверен, что дизельные моторы в скором времени заменят гибридные установки.

В Toyota прогнозируют смену дизельных машин на гибриды

 

Экологические нормы становятся всё суровее, а производителям автомобилей всё труднее им соответствовать. Вместе с тем пока не все готовы прекратить выпуск дизельных машин, ведь на них есть спрос. Топ-менеджер Toyota заявил, что покупатели всё чаще отдают предпочтение гибридам.

 

В 2014 году дизельные модели занимали 26% от продаж японской компании, а к прошлому году их доля уменьшилась до 15%. Если рассматривать только легковые автомобили, то среди них насчитывается не более 10% машин на «тяжелом» топливе. Господин Киллманн отметил, что покупатели модели Auris останавливали выбор на гибридной модификации в 68% случае, а на дизельной – только в 6%.

Наряду с этим он считает, что любители дизельных автомобилей не променяют их на электрокары, зато последние придут на смену компактным бензиновым моделям. Топ-менеджер подчеркнул, что должно пройти ещё немало времени, прежде чем рыночная доля электромобилей и водородных автомобилей станет существенной.


Яна Васильева
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