GM обновил популярный в Китае минивэн Wuling Hongguang S

В январе 2018 года китайские автомобильные СМИ рассекретили внешний вид минивэна Wuling Hongguang S после рестайлинга, а теперь фотошпионы запечатлели салон новинки. Примечательно, что на тестах был замечен автомобиль в самом доступном исполнении.

Рестайлинговый Wuling Hongguang S, известный как Chevrolet Enjoy в некоторых странах Юго-Восточной Азии, совместно разработали General Motors и SAIC-Wuling. Дореформенная модель пользуется стабильно высоким спросом в КНР: в месяц её покупают не менее 45 000 человек.

Судя по свежим фото, в салоне бестселлера изменения коснутся центральной консоли, передней панели и блока управления климат-контролем. Новинка будет доступна в 7- или 8-местной версии. Экстерьер претерпел более радикальные перемены, которые придали ему брутальности. Обновлённый Wuling Hongguang S отличается от предшественника иными головными фарами, решёткой радиатора, бамперами, линией остекления и вертикальными задними фонарями.

Линейка двигателей минивэна может включать в себя бензиновые агрегаты объёмом 1,2 и 1,5 литра, выдающие 82 и 105 лошадиных сил соответственно. С ними сочетаются 5-диапазонная «механика» и передний привод. Рестайлинговый Hongguang S дебютирует в следующем месяце в Пекине, тогда же производитель озвучит цены.

Яна Васильева