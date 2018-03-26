Новый пикап Jeep Wrangler поступит в продажу в апреле 2019 года

Американский пикап Jeep Wrangler нового поколения поступит в продажу в апреле 2019 года. На конвейер для серийного производства долгожданная модель встанет в конце 2018-го.

По предварительным данным, в основе пикапа будет использована совершенно новая архитектура, а в моторную гамму войдут 2-литровый четырёхцилиндровый и 3-литровый шестицилиндровый дизельные турбированные двигатели. Вероятно, позднее пикап получит версию Rubicon с гибридной силовой установкой. Помимо двигателя, данная модификация также будет отличаться от стандартного Wrangler некоторыми внедорожными деталями экстерьера. По предварительным данным, в основе пикапа будет использована совершенно новая архитектура, а в моторную гамму войдут 2-литровый четырёхцилиндровый и 3-литровый шестицилиндровый дизельные турбированные двигатели. Вероятно, позднее пикап получит версию Rubicon с гибридной силовой установкой. Помимо двигателя, данная модификация также будет отличаться от стандартного Wrangler некоторыми внедорожными деталями экстерьера.

Особенностью нового Jeep Wrangler станет конвертируемый мягкий верх, с помощью которого можно будет менять форму кузова модели. К примеру, ткань сможет закрывать только пассажирскую часть кузова машины, оставив при этом вид классического пикапа, или же можно установить крышу над всем кузовом, благодаря чему автомобиль будет выглядеть как полноценный внедорожник.

Отметим, что во время глобальной популяризации сегмента SUV на рынке автомобилей решение бренда Jeep выпустить Wrangler свежей генерации является вполне логичным. В компании ожидают, что выход модели позволит ей заполучить львиную долю рынка пикапов, которые так популярны в США. Отметим, что во время глобальной популяризации сегмента SUV на рынке автомобилей решение бренда Jeep выпустить Wrangler свежей генерации является вполне логичным. В компании ожидают, что выход модели позволит ей заполучить львиную долю рынка пикапов, которые так популярны в США.

Яна Васильева