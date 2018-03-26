Новый пикап Jeep Wrangler поступит в продажу в апреле 2019 года

По предварительным данным, в основе пикапа будет использована совершенно новая архитектура, а в моторную гамму войдут 2-литровый четырёхцилиндровый и 3-литровый шестицилиндровый дизельные турбированные двигатели. Вероятно, позднее пикап получит версию Rubicon с гибридной силовой установкой. Помимо двигателя, данная модификация также будет отличаться от стандартного Wrangler некоторыми внедорожными деталями экстерьера.
Отметим, что во время глобальной популяризации сегмента SUV на рынке автомобилей решение бренда Jeep выпустить Wrangler свежей генерации является вполне логичным. В компании ожидают, что выход модели позволит ей заполучить львиную долю рынка пикапов, которые так популярны в США.
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