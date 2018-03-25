Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона 88-летний старик расстрелял проститутку из-за 20 долларов Мединский и Медведев поздравили деятелей культуры с профессиональным праздником
| | "Заряженный" гиперкар Bugatti Chiron Sport оценили в $3,26 млн

"Заряженный" гиперкар Bugatti Chiron Sport оценили в $3,26 млн

Сегодня, 17:10

Французский производитель люксовых высокопроизводительных моделей Bugatti собирается привезти на автовыставку в Нью-Йорке новую модификацию гиперкара Chiron, в названии которой появится приставка Sport. Хотя презентация автомобиля для американской публики пока не состоялась, уже сегодня известны цены на него.

"Заряженный" гиперкар Bugatti Chiron Sport оценили в $3,26 млн

 

"Заряженное" купе Bugatti Chiron Sport в исполнении для европейского рынка показали на Женевском автосалоне, тогда как американская версия ещё готовится к премьере. Согласно данным зарубежных автомобильных СМИ, в Штатах новинка будет предлагаться за 3 260 000 долларов (около 184 716 800 рублей) с учётом доставки, налогов и таможенных пошлин.

 

Спортивная модификация отличается от стандартного автомобиля перенастроенным рулевым управлением, более жёсткой подвеской, модернизированной платформой и сниженной массой. Так, новинка стала на 18 килограммов легче предшественника. Новый Bugatti Chiron Sport получил под капот двигатель W16, способный генерировать внушительные 1 500 лошадиных сил при крутящем моменте в 1 600 Нм.

"Заряженный" гиперкар Bugatti Chiron Sport оценили в $3,26 млн

 

Купе поступит в продажу на рынке США до конца нынешнего года, при этом на модель уже начали принимать предварительные заказы.


Яна Васильева
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Новый гиперкар Bugatti Chiron добрался до Гонконга
Новый гиперкар Bugatti Chiron добрался до Гонконга

В рамках автомобильного фестиваля Hong Kong Gold Coast Motor Festival, который проходит в эти дни в Гонконге, состоялась премьера гиперкара Bugatti Chiron для

Следующий гиперкар от Bugatti получит электрификацию
Следующий гиперкар от Bugatti получит электрификацию

Представители компании Bugatti сообщили, что премиальному бренду необходимо развиваться и двигаться дальше, поэтому следующий серийный гиперкар получит

Гиперкар Bugatti Chiron засняли на видео во время тестов
Гиперкар Bugatti Chiron засняли на видео во время тестов

Фотошпионам удалось заснять на видео прототип гиперкара Bugatti Chiron во время дорожных тестов. Дебютировать новинка должна во время автосалона в Женеве в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости