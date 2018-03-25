"Заряженный" гиперкар Bugatti Chiron Sport оценили в $3,26 млн

Французский производитель люксовых высокопроизводительных моделей Bugatti собирается привезти на автовыставку в Нью-Йорке новую модификацию гиперкара Chiron, в названии которой появится приставка Sport. Хотя презентация автомобиля для американской публики пока не состоялась, уже сегодня известны цены на него.

"Заряженное" купе Bugatti Chiron Sport в исполнении для европейского рынка показали на Женевском автосалоне, тогда как американская версия ещё готовится к премьере. Согласно данным зарубежных автомобильных СМИ, в Штатах новинка будет предлагаться за 3 260 000 долларов (около 184 716 800 рублей) с учётом доставки, налогов и таможенных пошлин.

Спортивная модификация отличается от стандартного автомобиля перенастроенным рулевым управлением, более жёсткой подвеской, модернизированной платформой и сниженной массой. Так, новинка стала на 18 килограммов легче предшественника. Новый Bugatti Chiron Sport получил под капот двигатель W16, способный генерировать внушительные 1 500 лошадиных сил при крутящем моменте в 1 600 Нм.

Яна Васильева

Купе поступит в продажу на рынке США до конца нынешнего года, при этом на модель уже начали принимать предварительные заказы.