Названы самые интересные автомобили аукциона Морриса Лесли

На аукционе Морриса Лесли планируется пустить с молотка несколько классических автомобилей. О самых редких и ярких из них решили рассказать автомобильные эксперты.

На продажу планируется выставить французский Amilcar Type C4 Skiff, сошедший с конвейера в 1923 году. Такие автомобили выпускали с 1922 по 1929 год, причём в своё время эта модель пользовалась высоким спросом. Под капотом раритетного автомобиля находится мотор V5, а в салоне разместились кожаные кресла.

Помимо этого, интерес для коллекционеров представляет Ford Granada 3000 XL Coupé, выпущенный в 1975 году. Машина приводится в движение 3,0-литровым мотором V6, отдача которого равна 138 лошадиным силам. Предположительно в ходе торгов этот автомобиль удастся продать приблизительно за 10 000 фунтов стерлингов.

Ещё одним любопытным лотом станет Ford Capri 1600 GT XL 1969 года выпуска, который производился для экспорта. С 1968 по 1986 год американская компания Ford реализовала 1 900 000 таких автомобилей. Продаваемый Capri 1600 GT XL примечателен своим золотым окрасом кузова.

Яна Васильева