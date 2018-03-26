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| | Названы самые интересные автомобили аукциона Морриса Лесли

Названы самые интересные автомобили аукциона Морриса Лесли

Сегодня, 06:00

На аукционе Морриса Лесли планируется пустить с молотка несколько классических автомобилей. О самых редких и ярких из них решили рассказать автомобильные эксперты.

 

Названы самые интересные автомобили аукциона Морриса Лесли

 

На продажу планируется выставить французский Amilcar Type C4 Skiff, сошедший с конвейера в 1923 году. Такие автомобили выпускали с 1922 по 1929 год, причём в своё время эта модель пользовалась высоким спросом. Под капотом раритетного автомобиля находится мотор V5, а в салоне разместились кожаные кресла.

 

Помимо этого, интерес для коллекционеров представляет Ford Granada 3000 XL Coupé, выпущенный в 1975 году. Машина приводится в движение 3,0-литровым мотором V6, отдача которого равна 138 лошадиным силам. Предположительно в ходе торгов этот автомобиль удастся продать приблизительно за 10 000 фунтов стерлингов.

 

Названы самые интересные автомобили аукциона Морриса Лесли

 

Названы самые интересные автомобили аукциона Морриса Лесли

 

Ещё одним любопытным лотом станет Ford Capri 1600 GT XL 1969 года выпуска, который производился для экспорта. С 1968 по 1986 год американская компания Ford реализовала 1 900 000 таких автомобилей. Продаваемый Capri 1600 GT XL примечателен своим золотым окрасом кузова.

 


Яна Васильева
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