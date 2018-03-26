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| | Эксперты назвали ТОП-5 подержанных авто ценой до 200 000 рублей

Эксперты назвали ТОП-5 подержанных авто ценой до 200 000 рублей

Сегодня, 11:02

Отыскать в России хороший бюджетный автомобиль с пробегом нелегко, особенно если автолюбитель отдаёт предпочтение иномаркам. Автомобильные журналисты назвали лучшие подержанные машины по цене до 200 000 рублей.

Эксперты назвали ТОП-5 подержанных авто ценой до 200 000 рублей

 

Пятую позицию в рейтинге заполучил корейский Hyundai Accent, который привлекателен своей надёжностью и недорогими запасными частями. Однако качество лакокрасочного покрытия на старых авто оставляет желать лучшего.

Четвёртое место досталось первой генерации Ford Focus, которую сложно, но возможно отыскать среди предложений на вторичном рынке. Минусом этой модели является высокая стоимость деталей на неё.

Любители немецких автомобилей по достоинству оценят «неубиваемые» Audi 80 и Passat-B3, которые разделили третью строчку. Кроме того, эксперты советуют Honda Civic, причём ввезённый из Японии, а не США, поскольку для последней версии в дефиците запчасти. Помимо этого, обслуживание такого автомобиля бьёт по карману.

Возглавила ТОП-10 лучших подержанных иномарок не дороже 200 000 рублей Toyota Corolla. Правда, за указанную сумму можно купить только авто в 100-м кузове, причём пробег будет не менее 300 000-400 000 км. Однако этот недостаток компенсирует то, что Corolla надёжная, а её обслуживание обходится недорого.

 


Яна Васильева
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