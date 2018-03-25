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| | Российский рынок LCV в феврале поднялся на шестую строку в Европе

Российский рынок LCV в феврале поднялся на шестую строку в Европе

Сегодня, 19:23
Российский рынок легких коммерческих автомобилей в феврале 2018 года занял шестое место в Европе, обойдя Нидерланды и Бельгию. Об этом сообщают штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ».

 

Российский рынок LCV в феврале поднялся на шестую строку в Европе

 

Согласно информации, предоставленной экспертами Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), реализация автомобилей LCV-сегмента в феврале текущего года поднялись на 5,6% (149 028 машин). Первенство в рейтинге завоевала Франция (35 714 экземпляров, +3,5%). Второе место досталось Германии (19 937 единиц, +8,8%). ТОП-3 закрывает Испания (17 529 штуки, +18,1%).

В ТОП-5 рынков LCV попали Италия (14 550 ед., +6%) и Британия (14 135 шт., +6,4%). В России же дилерские центры реализовали 7 770 единиц коммерческого транспорта, что на 9,3% выше показателей годичной давности, обеспечив шестую строчку в европейском рейтинге.
Дмитрий Павличко
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