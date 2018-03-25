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| | Раскрыта стоимость пятиместного внедорожника Lexus LX 570

Раскрыта стоимость пятиместного внедорожника Lexus LX 570

Сегодня, 16:19

Новый внедорожник Lexus LX 570 с двумя рядами сидений представили в рамках автовыставки в Лос-Анджелесе в 2017 году. Сегодня представители марки Lexus раскрыли стоимость 5-местной флагманской модели для североамериканского рынка.

 

Раскрыта стоимость пятиместного внедорожника Lexus LX 570

 

Новинку можно приобрести по меньшей мере за 85 380 долларов (порядка 4 880 000 рублей), а в «топовом» исполнении авто оценили уже в 86 572 доллара (4 905 000 рублей). В цветовую гамму для Lexus LX 570 вошли шесть оттенков: белая жемчужина, серебро, серая жемчужина, бежевый металлик, кашемир и чёрный оникс. Салон автомобиля может быть оформлен в одном из двух вариантов.

 

Список оснащения внедорожника включает в себя светодиодные фонари, навигатор, круиз-контроль и функцию слежения за столкновениями, которая способна фиксировать малейшее прикосновение к другому автомобилю. В моторном отсеке модели находится 383-сильный двигатель V8 объёмом 5,7 литра, который работает в паре с 8-диапазонным «автоматом».

 

Раскрыта стоимость пятиместного внедорожника Lexus LX 570

 

Раскрыта стоимость пятиместного внедорожника Lexus LX 570

 

 

Раскрыта стоимость пятиместного внедорожника Lexus LX 570

 

Раскрыта стоимость пятиместного внедорожника Lexus LX 570

 

 

Отметим, что в России дилеры Lexus реализовали 23 693 новых машин, что на 2% хуже, чем годом ранее. Однако в премиальном сегменте доля бренда увеличилась до 16,3% или на 0,2%. Самой популярной моделью Lexus у россиян оказался кроссовер RX, разошедшийся тиражом в 9 415 единиц.

 


Яна Васильева
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