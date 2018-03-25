Раскрыта стоимость пятиместного внедорожника Lexus LX 570

Новый внедорожник Lexus LX 570 с двумя рядами сидений представили в рамках автовыставки в Лос-Анджелесе в 2017 году. Сегодня представители марки Lexus раскрыли стоимость 5-местной флагманской модели для североамериканского рынка.

Новинку можно приобрести по меньшей мере за 85 380 долларов (порядка 4 880 000 рублей), а в «топовом» исполнении авто оценили уже в 86 572 доллара (4 905 000 рублей). В цветовую гамму для Lexus LX 570 вошли шесть оттенков: белая жемчужина, серебро, серая жемчужина, бежевый металлик, кашемир и чёрный оникс. Салон автомобиля может быть оформлен в одном из двух вариантов.

Список оснащения внедорожника включает в себя светодиодные фонари, навигатор, круиз-контроль и функцию слежения за столкновениями, которая способна фиксировать малейшее прикосновение к другому автомобилю. В моторном отсеке модели находится 383-сильный двигатель V8 объёмом 5,7 литра, который работает в паре с 8-диапазонным «автоматом».

Отметим, что в России дилеры Lexus реализовали 23 693 новых машин, что на 2% хуже, чем годом ранее. Однако в премиальном сегменте доля бренда увеличилась до 16,3% или на 0,2%. Самой популярной моделью Lexus у россиян оказался кроссовер RX, разошедшийся тиражом в 9 415 единиц.

Яна Васильева