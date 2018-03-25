Опубликован рейтинг самых надёжных подержанных авто 2017 года

Журналисты автомобильных СМИ назвали модели, которые оказались самыми востребованными у россиян на вторичном рынке. Данные автомобили смогли попасть в рейтинг в первую очередь за счёт своей надёжности.

Первое место смог завоевать Ford Focus в кузовах седан и хэтчбек, который по итогам прошлого года занял долю в 1,26% от всего объёма вторичного авторынка в РФ. Отметим, что Focus стал самой популярной иномаркой в РФ в 2010 году, а в Европе стабильно попадает в «десятку» самых продаваемых моделей.

Вторую строчку занял хэтчбек Opel Astra H, на который в 2017 году пришлось 1,21% от всех продаж. «Тройку» лидеров с результатом 0,91% замкнул лифтбэк Skoda Octavia второй генерации.

Помимо этого, надёжностью даже после многих лет эксплуатации славятся бренды Toyota, Lexus и Land Rover. По словам экспертов, такие автомобили способны не только долго прослужить своим владельцам, но и сохраняют высокую цену при перепродаже.

Напомним, что в феврале 2018 года в России удалось перепродать 362 200 подержанных автомобилей, что на 0,9% больше, чем годом ранее. Чаще всего на вторичном авторынке россияне приобретали LADA 2114 – 10 500 авто. На второй строчке с результатом в 9 000 проданных машин с пробегом оказался Ford Focus.

Яна Васильева