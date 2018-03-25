Porsche назвала ТОП-5 своих самых быстрых спорткаров

Немецкий Porsche выяснил, какие из автомобилей бренда являются самыми быстрыми, устроив ряд драг-заездов. Видеоролик с состязаний компания опубликовала на собственном канале на YouTube.

В рейтинг быстрейших Porsche вошли преимущественно новые автомобили, а самой старой моделью в ТОП-5 стал выпущенный в прошлом десятилетии Carrera GT. Среднемоторный спорткар с задним приводом получил под капот 612-сильный атмосферный V10 объёмом 5,7 литра. Автомобиль тратит на разгон до 100 км/ч с места 3,9 секунды.

Четвёртую позицию занял 680-сильный полноприводный универсал Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Гибрид ускоряется до первой «сотни» всего за 3,4 секунды при полностью заряженном аккумуляторе.

Заднеприводное купе Porsche 911 Turbo S с 580 лошадиными силами под капотом разгоняется с 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды, что позволило ему оказаться на третьем месте. Примечательно, что 700-сильному варианту 911 под названием GT2 RS нужно на разгон 2,8 секунды, хотя авто оснащается полным приводом.

Пальма первенства досталась гиперкару 918 Spyder, который сегодня уже не производится. Под капотом модели устанавливался 887-сильный гибридный агрегат, позволявший разгоняться до 100 км/ч за 2,6 секунды. Наряду с этим максимальная скорость автомобиля достигает впечатляющих 350 км/ч.

Яна Васильева