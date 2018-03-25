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| | Mercedes показал ТОП-5 современных технологий для серийных авто

Mercedes показал ТОП-5 современных технологий для серийных авто

Сегодня, 14:00

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz опубликовал на своём YouTube-канале видеоролик, в котором сообщается, как технологические инновации, продемонстрированные на концептах, находят применение в товарных моделях.

Mercedes показал ТОП-5 современных технологий для серийных авто

 

Пятое место в рейтинге передовых технологий компании заняла система car-to-x, позволяющая автомобилю постоянно быть подключенным к интернету. В перспективе это позволит автомобилистам обмениваться информацией о дорожной обстановке. Новой системой был оборудован прототип Mercedes-Benz F125.

На четвёртой позиции оказалось прозрачное стекло на крыше F 200. Специалисты компании нанесли на него жидкокристаллическое напыление, благодаря чему стекло становится непрозрачным при подаче тока на него.

На третьем месте инфракрасные фары, которые установили на Mercedes-Benz F 500. С ними машина может похвастаться ночным видением. «Серебро» досталось функции предварительной безопасности, оповещающей об опасностях, а также блокирующей перед ударом тормоза.

Возглавил рейтинг круиз-контроль Distronic Plus от концепт-кара F 800. Автомобиль сможет выдерживать безопасные скорость и расстояния до других машин благодаря комплекту стереокамер и радиолокации.


Яна Васильева
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