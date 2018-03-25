Рассекречены технические характеристики спортивного BMW M5

В интернете были раскрыты некоторые подробности о технической составляющей нового «заряженного» BMW M5. Информацией поделился пользователь форума Bimmerpost, оформивший заказ на такой автомобиль в исполнении Competition Edition.

Ранее стало известно, что для нового поколения BMW M5 до конца 2018 года станет доступен спортивный пакет, причём производство таких авто стартует уже в следующем месяце. Прежде всего и без того мощный силовой агрегат форсируют до 625 лошадиных сил.

Напомним, модель оснащается 4,0-литровым битурбированным V8. Новый BMW M5 в версии Competition превосходит по мощности конкурента в лице Mercedes-AMG E63 S, который приводится в движение 603-сильным мотором.

Помимо этого, M5 может похвастаться заниженной подвеской, обеспечивающей лучшую управляемость, современной выхлопной системой и керамической тормозной системой. В салоне модели разместилась стереосистема Bowers & Wilkins. Автомобиль также получит ряд деталей кузова из карбона.

Напомним, что по итогам 2017 года BMW Group смогла реализовать на глобальном рынке 2 463 526 автомобилей, что соответствует росту на 4,1%. При этом автопроизодитель увеличил чистую прибыль до 8,7 млрд евро (+26%).

Яна Васильева