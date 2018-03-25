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| | Рассекречены технические характеристики спортивного BMW M5

Рассекречены технические характеристики спортивного BMW M5

Сегодня, 15:27

В интернете были раскрыты некоторые подробности о технической составляющей нового «заряженного» BMW M5. Информацией поделился пользователь форума Bimmerpost, оформивший заказ на такой автомобиль в исполнении Competition Edition.

Рассекречены технические характеристики спортивного BMW M5

 

Ранее стало известно, что для нового поколения BMW M5 до конца 2018 года станет доступен спортивный пакет, причём производство таких авто стартует уже в следующем месяце. Прежде всего и без того мощный силовой агрегат форсируют до 625 лошадиных сил.

 

Напомним, модель оснащается 4,0-литровым битурбированным V8. Новый BMW M5 в версии Competition превосходит по мощности конкурента в лице Mercedes-AMG E63 S, который приводится в движение 603-сильным мотором.

Помимо этого, M5 может похвастаться заниженной подвеской, обеспечивающей лучшую управляемость, современной выхлопной системой и керамической тормозной системой. В салоне модели разместилась стереосистема Bowers & Wilkins. Автомобиль также получит ряд деталей кузова из карбона.

Рассекречены технические характеристики спортивного BMW M5

 

Рассекречены технические характеристики спортивного BMW M5

 

Рассекречены технические характеристики спортивного BMW M5

 

Рассекречены технические характеристики спортивного BMW M5

 

Напомним, что по итогам 2017 года BMW Group смогла реализовать на глобальном рынке 2 463 526 автомобилей, что соответствует росту на 4,1%. При этом автопроизодитель увеличил чистую прибыль до 8,7 млрд евро (+26%).

 


Яна Васильева
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