Рассекречены технические характеристики спортивного BMW M5

В интернете были раскрыты некоторые подробности о технической составляющей нового «заряженного» BMW M5. Информацией поделился пользователь форума Bimmerpost, оформивший заказ на такой автомобиль в исполнении Competition Edition.
Напомним, модель оснащается 4,0-литровым битурбированным V8. Новый BMW M5 в версии Competition превосходит по мощности конкурента в лице Mercedes-AMG E63 S, который приводится в движение 603-сильным мотором.
Помимо этого, M5 может похвастаться заниженной подвеской, обеспечивающей лучшую управляемость, современной выхлопной системой и керамической тормозной системой. В салоне модели разместилась стереосистема Bowers & Wilkins. Автомобиль также получит ряд деталей кузова из карбона.
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