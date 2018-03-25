Составлен ТОП-7 быстрых автомобилей, названных в честь ветров

В сети появился рейтинг скоростных автомобилей, которые получили свои названия в честь ветров. Это является очень удачной маркетинговой стратегией.

Дмитрий Павличко

Первое место досталось суперкару Pagani Huayra. Его назвали в честь южноамериканского бога неба и ветров. Также это слово обозначает «ветер» на языке индейцев племени кечуа.На второй позиции числится GMC Typhoon. Он получил под капот производительный 6-цилиндровый мотор с отдачей 260 «лошадок». До первой «сотни» машина берет разгон за 5,0 секунд. ТОП-3 закрывает Mercury Cyclone. Его выпускали с 1964 по 1971 годы. Машина в свое время являлась лидером по скорости среди массового сегмента автомобилей.ТОП-5 закрывают Pontiac Tempest и Volkswagen Scirocco. Первый выпускали в период с 1961 по 1970 год и он был в то время наиболее удачным проектом. Второй назван по имени сухого ветра в Южной Европе и Северной Африке. Далее в перечне фигурируют Renault Wind, Ford Zephyr и Maserati Mistral.