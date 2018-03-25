Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Ученые расшифровали прогноз индейцев о конце света после падения космической станции Неудачный макияж Ольги Бузовой спровоцировал слухи и критику от её фанатов «В чём идти на сцену»: Елена Темникова решила прислушаться к поклонникам в выборе нарядов Пугачева потребовала Киркорова вернуть ее одежду В Мексике зафиксировали, как НЛО спровоцировало извержение вулкана Сироткин завершил гонку «Формулы-1» досрочным уходом «Где кто?»: Старшая дочь Веры Брежневой поразила красотой и голосом В Волоколамске проведут всеобщую диспансеризацию Рамзан Кадыров в прямом эфире показал преступника, находящегося в розыске Австралийцы опасаются, что добыча газа может уничтожить редких рыб ВМС Украины рассказали, из-за чего пожертвовали своим флотом в 2014 году Ученые обнаружили останки таинственных монстров с планеты Нибиру на Земле
| | Составлен ТОП-7 быстрых автомобилей, названных в честь ветров

Составлен ТОП-7 быстрых автомобилей, названных в честь ветров

Сегодня, 11:00
В сети появился рейтинг скоростных автомобилей, которые получили свои названия в честь ветров. Это является очень удачной маркетинговой стратегией.

 

Составлен ТОП-7 быстрых автомобилей, названных в честь ветров

 

Первое место досталось суперкару Pagani Huayra. Его назвали в честь южноамериканского бога неба и ветров. Также это слово обозначает «ветер» на языке индейцев племени кечуа.

На второй позиции числится GMC Typhoon. Он получил под капот производительный 6-цилиндровый мотор с отдачей 260 «лошадок». До первой «сотни» машина берет разгон за 5,0 секунд. ТОП-3 закрывает Mercury Cyclone. Его выпускали с 1964 по 1971 годы. Машина в свое время являлась лидером по скорости среди массового сегмента автомобилей.

ТОП-5 закрывают Pontiac Tempest и Volkswagen Scirocco. Первый выпускали в период с 1961 по 1970 год и он был в то время наиболее удачным проектом. Второй назван по имени сухого ветра в Южной Европе и Северной Африке. Далее в перечне фигурируют Renault Wind, Ford Zephyr и Maserati Mistral.
Дмитрий Павличко
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Эксперты создали рейтинг наиболее быстрых новых машин до 1 млн рублей в России
Эксперты создали рейтинг наиболее быстрых новых машин до 1 млн рублей в России

Аналитики при исследовании рынка создали рейтинг наиболее скоростных автомобилей, представленных в РФ, стоимость которых не больше 1 млн рублей. В ТОП попали

В сети составили список наиболее яркий полицейских автомобилей в мире
В сети составили список наиболее яркий полицейских автомобилей в мире

Аналитики разработали рейтинг наиболее ярких полицейских авто мира. В него попали 5 автомобилей, которые сделаны таким методом, чтобы охранять общество от

Составлен рейтинг самых скоростных автомобилей в мире
Составлен рейтинг самых скоростных автомобилей в мире

Эксперты составили рейтинг самых скоростных автомобилей в мире. Лидером списка стал суперкар Devel Sixteen, который благодаря своим техническим параметрам

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости